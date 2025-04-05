Sábado (5) no ES tem Vibra Rock Brasil, Pele Morena e filme sobre a Praia do Suá

Shows
Festival da Canção
O que é? O festival recebe a energia inconfundível de Cazuza através da voz e interpretação autêntica de Cadu Caruzo, o cover oficial reconhecido pela família Araújo. Horário: 18h30 e 22h30. Local: Praça dos Pescadores, Nova Almeida.
Vibra Rock Brasil
O que é? Com Humberto Gessinger, Paralamas do Sucesso, Frejat + atrações locais que realizarão TRIBUTOS a grandes artistas. Ubando, Saulo Simonassi, Dublin, Dona Fran, Letal, Beat Locks, Fixer. Horário: das 11h às 23h. Ingressos: ingressos a partir de 120,00 (meia entrada) (olhar lote atual no site). Local: Praça do Papa. Endereço: Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, s/n. Veja a matéria completa de HZ.
Especial
Festival de Outono de Linhares
O que é? Linhares vai celebrar a chegada do outono com programação gratuita na Praça 22 de Agosto. O cantor André Maximo abre as atividades no palco. Logo após, tem Camerata Sesi promovendo um espetáculo em frente à Igrejinha Velha. Mais tarde, tem grupo STM e, fechando a noite, a tão aguardada atração nacional, o Grupo Revelação. Entrada gratuita. Data: de 3 a 5 de abril. Horário: a partir das 17h30 (na quinta). Local: Praça 22 de Agosto. Endereço: Rua Conceição, 170, Centro de Linhares. Veja a matéria completa e HZ.
Lançamento do livro de contos de Sara Lovatti
O que é? Com leitura de textos, roda de conversa, sessão de autógrafos com a autora e discotecagem em vinil com o DJ Renan Lubanco. Horário: 18h. Editora: Cousa 156 páginas. Preço do exemplar: R$ 40. Local: Casa de Bamba. Endereço: Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Roda de Conversa com Carla Guerson
O que é? Roda de Conversa com Carla Guerson. Na roda de conversa, Carla Guerson conta a sua trajetória como escritora, falando sobre os processos criativos, o trabalho da escrita, a relação com as editoras e como realiza a divulgação de suas obras. Entre os temas também está o papel da escrita feita por mulheres. Horário: 15h às 17h. Mais informações em cineporelas. Local: Biblioteca Cine Por Elas. Endereço: Rua Anhanguera, 16, Cristóvão Colombo, Vila Velha. Classificação etária: A partir de 16 anos.
8ª Puxadinho Moxuara
O que é? Evento gratuito contará com cinco artistas locais e diversas opções gastronômicas e atrações para crianças. Abertura do evento às 15h. Show do cantor Andin a partir das 18h e show do grupo Pele Morena às 21h. Data: 4,5,6 de abril. Horário: sexta a partir das 17h até às 00h; sábado e domingo a partir das 15h até às 00h. Entrada gratuita. Local: na Arena Moxuara no estacionamento do G7. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.
Documentário sobre a Praia do Suá
O que é? Documentário sobre a Praia do Suá vai ser exibido em sessão única antes de começar a circular por festivais de cinema A divulgação do trailer e a repercussão na mídia já gerou um grande burburinho em torno do filme “Suá, a praia que sumiu”, dirigido pela historiadora e cineasta Thais Helena Leite. Horário: às 16h. Local: na Igreja São Pedro, localizada na Praia do Suá, em Vitória. Será uma exibição gratuita e única, antes do filme começar a circular por festivais de cinema.
Lançamento da Nova Edição de Chapéu
O que é? Circuito de Lançamento da Nova Edição de Chapéu. Programação: apresentação do Projeto Chapéu para todas as crianças (9h). Local: Cine Teatro Ribalta. Contação de Histórias na praça e sessão de autógrafos na Combiousa (9h20). Local: Praça Nize Mendes Rangel (Pracinha da Estácio) - Jardim Camburi. Momento celebrativo de entrega do Grafite de Luhan Ghaba (14h). Local: Cmei Lizandre Ignês Carpanedo do Carmo. Contação de Histórias (15h). Local: Parque Botânico da Vale. Endereço: Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi.
Cine Marapé
O que é? Na noite de sábado, 5, será anunciado ao público o curta vencedor do Festival. Pela manhã, as famílias poderão participar do Bicicletaço Ecológico, uma ação com o objetivo de conscientizar sobre causas ambientais. Durante a programação, logo após as exibições, haverá apresentações de música regional. Data: 4 e 5 de abril. Horário: 7h (Bicicletação), Mostra e resultado do Festival (18h). Local: Praça Central de Atílio Vivácqua, em frente à Rodoviária.
Festival I Love Coffee
O que é? O circuito gastronômico I Love Coffee chega à sua 5ª edição trazendo novas combinações e sabores irresistíveis para os amantes da bebida. Treze estabelecimentos oferecerão combos exclusivos, que incluem uma bebida com acompanhamento, pelo valor único de R$ 24,90. Data: Até 6 de abril. Local: Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Clube Sesc de Leitura para Crianças
O que é? Leitura do livro “Não Confunda”, de Eva Furnari (10h30), “Strega Nona: A Avó Feiticeira”, de Tomie de Paola (14h). Leitura por Adélia Oliveira. Data: 05 de abril. Local: biblioteca, Sesc Glória. Ingressos: Gratuitos (retire pelo Let’s ou na bilheteria do Sesc Glória). Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Restaurant Week
O que é? Evento gastronômico com 56 restaurantes da Grande Vitória, com menus de entrada + prato principal + sobremesa. Os cardápios variam de R$ 54,90 a R$ 109. Data: de 27 de março a 27 de abril. Veja a reportagem completa de HZ.
Aracruz Botecos
O que é? Aracruz é palco de mais uma edição do festival Aracruz Botecos, com entrada gratuita, para comemorar seu aniversário de 177 anos. Programação: abertura da praça de alimentação, expositores e cervejarias (15h), Nando Moura (samba e pagode) (17h), Engesamba (samba e pagode) (19h), Paula Cassaro (sertanejo) (21h). Entrada: gratuita. Local: Parque de Exposições de Aracruz. Endereço: Rua Jurandir Peruchi, bairro Planalto, Aracruz. Veja a matéria completa de HZ.
Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal
O que é? Abertura 18h, dicas do sommelier (19h), Juliano Saint (20h), Marcelo Ribeiro (22h), Encerramento (0h). Com shows de artistas locais e opções de gastronomia e artesanato, o evento terá mais de 30 estilos diferentes de cerveja, da popular Pilsen às também conhecidas IPA, Red Ale e Stout. Ingressos: entrada gratuita. Endereço: Rodovia Othovarino Duarte Santos, 589, Centro, São Mateus. Veja a matéria completa de HZ.
Vila de Páscoa de Cariacica
O que é? A Vila da Páscoa, que estará aberta para visitação até o final de abril, traz luzes, coelhos gigantes e a charmosa Casa do Coelhinho da Páscoa, ideal para registros fotográficos e momentos em família. Funcionamento da Vila da Páscoa: Segunda a quinta: 17h às 21h Sexta a domingo: 16h às 21h. Entrada gratuita. Endereço: Parque da Biquinha, Rua Otawa, Jardim América.
Festas e baladas
Culture Beat
O que é? Eurodance, Summer Eletrohits, Elestropop e remixes com Tonico, Wallace, Bravin e Titânia. Horário: a partir das 23h. Entrada: 50 primeiros entram de graça até às 0h, após R$ 30. Local: Bolt. Endereço: Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
De Tardinha
O que é? Grupo Já Gamei & Samba Dasmeninas. Horário: a partir das 16h, no Fluente. Entrada: Entrada gratuita até 21h, após R$ 30. Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Gordinho Praia do Canto
O que é? Leozinho e D'Bem com a Vida. Horário: a partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. Entrada gratuita até às 21h. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (VIP). Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823, Triângulo, Praia do Canto, Vitória.
Aniversário de Embrazado
O que é? Vou Zuar, Leandro Sapucachy, Locos DJ, Fica Comigo + convidados. Horário: a partir das 20h. Ingresso: R$ 50 (meia/4º lote) e R$ 100 (inteira/4º lote), à venda no site. Local: Embrazado. Endereço: Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória.
Música ao vivo
522 convida Luiza Dutra
O que é? Especial Marisa Monte com 522 convida Luiza Dutra. Entrada: R$ 25 (1º lote), pelo site Zig Tickets. Horário: a partir das 16h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Pub 426
O que é? Trilha, no Pub 426. Horário: a partir das 21h. Entrada: sem cobrança de couvert. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Pop & Brasilidades
O que é? Apresentação ao vivo de Débora Fassarella, no Clericot Café. Horário: a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Local: Clericot Café. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Praia da Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória.
Samba ao vivo
O que é? Samba com Brasil Pandeiro, no Enredo Botequim. Horário: casa aberta a partir das 17h, música ao vivo a partir das 20h. Local: Enredo Botequim. Endereço: Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Teatro
Os Irmãos de Papel
Sinopse: O espetáculo, voltado para o público infanto-juvenil, acompanha a jornada de um grupo de amigos em suas aventuras e desafios. Juntos eles aprendem a importância da imaginação, amizade e respeito às diferenças. Horário: 19h. Classificação: Livre. Local: Casa da Música Sônia Cabral. Endereço: Rua São Gonçalo, Centro, Vitória.
Circo
Circo Portugal
O que é? Após 25 anos, o Circo Portugal voltou! Com atrações inéditas e uma superestrutura com mais de 900 toneladas de equipamentos. Horário: 20h. Programação: Terça a sexta: 20h. Sábados: 15h, 17h30 e 20h. Domingos e feriados: 15h, 17h30 e 20h. Valores: a partir de R$ 30. Local: Shopping Vila Velha. Endereço: Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha.
Exposição
Pele abissal
O que é? “Pele abissal” apresenta esculturas, instalações, performances, fotografias e vídeos que discutem temas como corpo e natureza. Período em cartaz: 19 de março a 18 de maio. Horário de funcionamento: terça à sexta (10h às 18h), sábados, domingos e feriados (10h às 16h). Local: MAES. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Exposição Sindibancários
O que é? Sindibancários lança exposição permanente de fotos. São 1.394 fotografias de um acervo composto por mais de 110 mil imagens catalogadas pela entidade ao longo dessas décadas. Funcionamento: segunda a sexta-feira, a partir das 17h30, e aos sábados das, 9 às 13 horas. Local: Centro Sindical. Endereço: Rua Ithobal Rodrigues dos Campos 125, Ilha de Santa Maria.
Museu das Ilusões
O que é? O Shopping Vila Velha recebe o Museu das Ilusões, que reafirma este paradigma e apresenta experiências divertidas, que brincam com o cérebro e a razão. Onde: Piso L2, próximo ao cinema. Quando: a partir de 20/02. Horário: de terça a sábado, das 10h às 22h, com entrada até às 21h; domingos e feriados, das 12h às 21h, com entrada até às 20h. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada). Valor promocional para grupos e famílias a partir de três pessoas ou mais: 3 pessoas: R$ 120, 4 pessoas: R$ 160, 5 pessoas: R$ 200, 6 pessoas: R$ 240. Ingressos: à venda na bilheteria e online pelo Sympla.
Cronotopias
O que é? Exposição Cronotopias, de Suzana Queiroga. Período expositivo: 20 de março a 30 de maio. Local: Matias Brotas. Endereço: Avenida Carlos Gomes de Sá, 130, República, Vitória.
Lições de Escultura
O que é? Exposição "Lições de Escultura". Período: de 19 de março a 22 de junho de 2025. Entrada: gratuita. Visitação: de terça a domingo, incluindo feriados. Local: Espaço Cultural Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n - Cidade Alta, Centro, Vitória.
Exposição Projeto Tamar
O que é? Exposição Projeto Tamar. Data: 04/04 a 22/04. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 12h às 21h. Visitação gratuita. Local: Shopping Mestre Álvaro, Passarela de Pedestres (Piso L3). Endereço: Avenida João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.
Diversão
Xperience
O que é? Exposição interativa gratuita, e inédita no Estado une educação e entretenimento. Os visitantes poderão interagir com experiências científicas, como gerar eletricidade com pedais, entender a origem do cinema e até mesmo criar tornados e furacões. Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. Entrada: Gratuita (ingressos pelo aplicativo do shopping). Data: 1º a 30 de abril de 2025. Local: Praça de Eventos, Piso (L1) - Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Fundo do Mar
O que é? Com escorregadores temáticos, torres gigantes e um mar de bolinhas, o espaço promete muita diversão para a criançada. Funcionamento: de segunda a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 12h às 22h. Faixa etária: até 13 anos. Menores de 4 anos devem estar acompanhados pelo adulto responsável. Data: 8 de março a 27 de abril. Bilheteria: De 1 a 25 minutos: R$ 40. De 26 a 40 minutos: R$ 50. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
WOW Park
O que é? Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Endereço: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
O que é? Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Fazendinha do Chico Bento
O que é? O espaço transporta crianças e adultos para o universo rural do caipira mais famoso dos quadrinhos brasileiros, criado por Mauricio de Sousa. Data: até 30 de abril. Horários de funcionamento: segunda a sábado: das 10h às 22h e aos domingos das 13h às 21h. Local: Praça de Eventos, piso L2. Ingressos: a partir de R$40 por 30 minutos.
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