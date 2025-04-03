Vila Velha: exposição de ciência gratuita tem até máquina de tornados e furacões

Máquina de tornados e furacões Crédito: Eder Veiga

Prepare-se para uma verdadeira jornada pelo mundo da ciência! Até o dia 30 de abril, o Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, recebe a exposição “Xperience – Ciência e Diversão”, um evento interativo e inédito no Espírito Santo que promete unir educação e entretenimento de forma envolvente, divertida e cheia de descobertas.

Localizada na Praça de Eventos (Piso L1), a atração gratuita permite que visitantes de todas as idades experimentem, na prática, fenômenos científicos fascinantes, como máquinas de tornados, furacões e espelhos de ilusão.

A exposição “ Xperience – Ciência e Diversão” chegou ao Shopping Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Eder Veiga

Curiosidades que vão surpreender

Ao longo do mês, o público poderá interagir com 18 estações científicas, que desafiam a lógica e despertam a curiosidade. Algumas das atrações imperdíveis incluem:

Arrepiando os Cabelos (Gerador De Van De Graaff) – O desafio de arrepiar os cabelos! Já imaginou tocar em uma máquina e ver seus cabelos se levantarem sozinhos? O Gerador de Van de Graaff, criado em 1929 pelo físico Robert Jemison Van de Graaff, permite essa experiência eletrizante ao demonstrar a eletricidade estática na prática.



O desafio de arrepiar os cabelos! Já imaginou tocar em uma máquina e ver seus cabelos se levantarem sozinhos? O Gerador de Van de Graaff, criado em 1929 pelo físico Robert Jemison Van de Graaff, permite essa experiência eletrizante ao demonstrar a eletricidade estática na prática. Cinema (Praxinoscópio)– O cinema antes do cinema! Muito antes das telas de LED, os franceses já brincavam com a ilusão do movimento. Criado em 1877 por Émile Reynaud, o Praxinoscópio foi um dos primeiros dispositivos a simular animações, usando espelhos giratórios para criar imagens em movimento – um verdadeiro predecessor do cinema.





O cinema antes do cinema! Muito antes das telas de LED, os franceses já brincavam com a ilusão do movimento. Criado em 1877 por Émile Reynaud, o Praxinoscópio foi um dos primeiros dispositivos a simular animações, usando espelhos giratórios para criar imagens em movimento – um verdadeiro predecessor do cinema. Máquina de Tornados e Furacões – Redemoinhos em ação! Como se forma um tornado? Por que furacões são tão devastadores? Nesta estação, os visitantes verão de perto como as correntes de ar se organizam para criar redemoinhos, podendo evoluir para fenômenos naturais incríveis e, às vezes, assustadores.





Redemoinhos em ação! Como se forma um tornado? Por que furacões são tão devastadores? Nesta estação, os visitantes verão de perto como as correntes de ar se organizam para criar redemoinhos, podendo evoluir para fenômenos naturais incríveis e, às vezes, assustadores. Espelhos e Ilusão – O reflexo que engana os olhosSabia que alguns espelhos podem diminuir ou aumentar a imagem refletida? O espelho côncavo, muito usado por dentistas, reduz a imagem de quem se olha nele. Já o espelho convexo faz o contrário: amplia a imagem, criando um efeito curioso de distorção visual.





O reflexo que engana os olhosSabia que alguns espelhos podem diminuir ou aumentar a imagem refletida? O espelho côncavo, muito usado por dentistas, reduz a imagem de quem se olha nele. Já o espelho convexo faz o contrário: amplia a imagem, criando um efeito curioso de distorção visual. Energia Muscular (Bicicleta Geradora) – Pedale e crie energia! E se fosse possível ligar um rádio ou acender um painel de LED apenas com a força das pernas? Com a Bicicleta Geradora, o público poderá gerar energia elétrica apenas pedalando, vivenciando na prática como a energia mecânica se transforma em eletricidade – uma ideia sustentável e interativa.

A exposição “ Xperience – Ciência e Diversão” chegou ao Shopping Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Eder Veiga.

SERVIÇO

Xperience – Ciência e Diversão - exposição interativa gratuita, e inédita no Estado une educação e entretenimento. Os visitantes poderão interagir com experiências científicas, como gerar eletricidade com pedais, entender a origem do cinema e até mesmo criar tornados e furacões.

exposição interativa gratuita, e inédita no Estado une educação e entretenimento. Os visitantes poderão interagir com experiências científicas, como gerar eletricidade com pedais, entender a origem do cinema e até mesmo criar tornados e furacões. Data: 1º a 30 de abril de 2025

1º a 30 de abril de 2025 Local: Praça de Eventos, Piso (L1) - Shopping Praia da Costa

Praça de Eventos, Piso (L1) - Shopping Praia da Costa Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h

Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h Entrada: Gratuita (ingressos pelo aplicativo do shopping)

Gratuita (ingressos pelo aplicativo do shopping) Estacionamento: Gratuito aos domingos e feriados

Gratuito aos domingos e feriados 18 estações interativas: “Arrepiando os Cabelos (Gerador De Van De Graaff)”, “Anel Saltante”, “Caleidoscópio”, “Cinema (Praxinoscópio)”, “Criando Tornado e Furacões”, “Energia Muscular (Bicicleta Geradora)”, “Espelho e Ilusão (Côncavo)”, Espelho e Ilusão (Convexo)”, “Fábrica de Raios”, “Looping”, “Órbitas e Planetas”, “Painel de Pinos”, “Poço Infinito”, “Sopro Que Aprisiona”, “Teste de Nervos (Sirene)”, “Teste Sua Habilidade (Basquete)” e “Vamos Girar”.