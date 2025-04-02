Artistas do ES terão oportunidade de cantar e até gravar com Zé Neto & Cristiano

Zé Neto & Cristiano abrem oportunidade para artistas do ES Crédito: Alisson Demetrio

Se você é do Espírito Santo, canta solo ou em dupla e sonha em dividir o palco com Zé Neto e Cristiano, essa é a sua chance. A renomada dupla sertaneja acaba de lançar o concurso "Deu Moral no Intenso", que vai selecionar um artista ou uma dupla do Estado para uma apresentação especial durante o show Intenso, no dia 19 de abril.

Para participar do evento, que acontecerá no Brava Beach Club, em Guarapari, basta postar um vídeo no Instagram interpretando a música "Deu Moral", utilizando a hashtag #DeuMoralNoIntenso. Na legenda, é essencial marcar @zenetoecristiano e @intenso, além de informar a cidade de onde está concorrendo.

“Às vezes, o que falta para um cantor é oportunidade e, por isso, pensamos nesse diferencial. Queremos dar oportunidade para artistas mostrarem seu trabalho”, comenta Zé Neto. “Então, já mobiliza todo mundo que você conhece para compartilhar seu vídeo, não perde tempo e vem com a gente”, completa Cristiano.

Os interessados devem postar o vídeo até o dia 9 de abril (10 dias antes da data do show). O resultado sairá sete dias antes do evento. Na segunda fase, os três vídeos com maior número de compartilhamentos serão analisados individualmente pelo produtor musical Dudu Oliveira, que definirá de forma técnica o grande vencedor de cada edição do concurso.

Zé Neto & Cristiano abrem oportunidade para artistas do ES Crédito: Alisson Demetrio

Ao final das 11 edições da turnê Intenso, que já percorreu São Paulo, haverá a grande final entre os selecionados, onde o ganhador terá a oportunidade de gravar uma música com participação de Zé Neto e Cristiano, produção de Dudu Oliveira e gravação de videoclipe.

REGULAMENTO DA PROMOÇÃO

1. COMO PARTICIPAR

O participante deve publicar um vídeo cantando a música 'Deu Moral' em seu perfil do Instagram.

Na legenda, é obrigatório marcar a dupla (@zenetoecristiano) e o perfil do evento (@intenso), além de indicar o nome da cidade em que está concorrendo e usar a hashtag #DEUMORALNOINTENSO.





2. DIVULGAÇÃO E COMPARTILHAMENTOS

Na segunda fase, os 3 vídeos com maior número de compartilhamentos, serão analisados individualmente pelo produtor musical Dudu Oliveira, que definirá de forma técnica o grande vencedor de cada edição do concurso.

Serão contabilizados apenas os compartilhamentos públicos.





3. CUSTOS DE LOCOMOÇÃO E ESTADIA

O participante deve residir, obrigatoriamente, no estado da cidade escolhida para participar.

A promoção cobre custos com hospedagem, transporte e alimentação.





4. PRAZO E RESULTADO

O período de participação se encerra 10 DIAS antes do evento.

O vencedor será divulgado até 7 dias antes da data, nas redes do evento (@intenso)





5. BENEFÍCIOS DO GANHADOR

O ganhador terá direito a levar uma pessoa da equipe custeado pela produção do evento e poderá convidar até 10 pessoas para curtirem junto esse momento.



Ao final das 11 edições do evento, teremos a grande final, onde o ganhador terá a oportunidade de gravar uma música com participação de Zé Neto e Cristiano, produção de Dudu Oliveira, além de um videoclipe lançado pela Som Livre.





6. DISPOSIÇÕES GERAIS

Ao participar, o candidato autoriza o uso de sua imagem para divulgação da promoção.

A organização se reserva o direito de desclassificar qualquer participante que utilize meios fraudulentos para obter compartilhamentos.

O regulamento pode ser alterado a qualquer momento sem aviso prévio.

SERVIÇO