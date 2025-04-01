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Sul do ES

Natanzinho Lima chega ao ES para comandar festa em Cachoeiro de Itapemirim

Noite contará ainda com participações especiais de Heitor Costa, Glauco, Paula Neves, Os Magnatas e muito mais
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 01 de Abril de 2025 às 15:16

Natanzinho Lima fará show em Cachoeiro de Itapemirim
Natanzinho Lima fará show em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/Instagram/@bregano12comnatanzinho
Cachoeiro de Itapemirim será palco, no dia 11 de abril, de um grande encontro do arrocha e do brega, reunindo artistas de peso do gênero. Natanzinho Lima e Heitor Costa comandam a festa Brega No 12, trazendo seus maiores sucessos e garantindo uma experiência vibrante para o público.
O cantor Glauco também se junta ao time, com seu swing único. A noite contará ainda com participações especiais de Paula Neves, que será a mestre de cerimônias da festa, e dos artistas Os Magnatas, Jessica Patroa da Farra, Os Patrões e DJ Wesley Santos, prometendo um espetáculo repleto de hits e muita dança.
Natanzinho Lima fará show em Cachoeiro de Itapemirim
Natanzinho Lima fará show em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/Instagram/@bregano12comnatanzinho
Com ingressos limitados, os preços vão de R$ 80 (pista premium, 3º lote) a R$ 240 (frontstage, 3º Lote), disponíveis online pelo site Virtual Ticket. Há com opções para Pista Premium, Frontstage e Lounges para grupos. Depois do Espírito Santo, o evento da label Brega No 12 rodará diversas cidades do país, como Rio de Janeiro, Brasília e Palmas.

SERVIÇO

  • Brega no 12 com Natanzinho Lima
  • Data: 11 de abril
  • Local: Parque de Exposições de Cachoeiro, Av. Francisco Mardegan, 203, Aeroporto
  • Ingressos: Virtual Ticket
  • Pontos de vendas:
  • Cachoeiro: Oriento Joias (Centro / Perim Center)
  • Marataízes: Ótica da Corujinha 
  • Castelo: Tanea Multimarcas
  • Contato para Lounges: (27) 99669-6371

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