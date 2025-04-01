Natanzinho Lima chega ao ES para comandar festa em Cachoeiro de Itapemirim

Cachoeiro de Itapemirim será palco, no dia 11 de abril, de um grande encontro do arrocha e do brega, reunindo artistas de peso do gênero. Natanzinho Lima e Heitor Costa comandam a festa Brega No 12, trazendo seus maiores sucessos e garantindo uma experiência vibrante para o público.
O cantor Glauco também se junta ao time, com seu swing único. A noite contará ainda com participações especiais de Paula Neves, que será a mestre de cerimônias da festa, e dos artistas Os Magnatas, Jessica Patroa da Farra, Os Patrões e DJ Wesley Santos, prometendo um espetáculo repleto de hits e muita dança.
Com ingressos limitados, os preços vão de R$ 80 (pista premium, 3º lote) a R$ 240 (frontstage, 3º Lote), disponíveis online pelo site Virtual Ticket. Há com opções para Pista Premium, Frontstage e Lounges para grupos. Depois do Espírito Santo, o evento da label Brega No 12 rodará diversas cidades do país, como Rio de Janeiro, Brasília e Palmas.
SERVIÇO
- Brega no 12 com Natanzinho Lima
- Data: 11 de abril
- Local: Parque de Exposições de Cachoeiro, Av. Francisco Mardegan, 203, Aeroporto
- Ingressos: Virtual Ticket
- Pontos de vendas:
- Cachoeiro: Oriento Joias (Centro / Perim Center)
- Marataízes: Ótica da Corujinha
- Castelo: Tanea Multimarcas
- Contato para Lounges: (27) 99669-6371