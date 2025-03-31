Capixaba revela bastidores com Shawn Mendes no Lollapalooza: "Abraçou a proposta"

Joabe Reis com Shawn Mendes nos bastidores do Lollapalooza Brasil Crédito: Julia Andreatta

O trombonista e produtor musical Joabe Reis, natural de Cachoeiro de Itapemirim , protagonizou um dos momentos mais marcantes do Lollapalooza Brasil 2025: a direção musical da participação especial de Shawn Mendes. O capixaba surpreendeu o público ao dividir o palco com músicos brasileiros em uma celebração da diversidade sonora do país.

Ao lado de Silvanny Sivuca (pandeiro), Ricardo Braga (timbal) e Mama Soares (repique e surdo), Joabe conduziu uma performance que uniu o pop internacional aos ritmos brasileiros, em um encontro inédito no festival.

Trombonista Joabe Reis assinou a direção musical de parte do show do cantor Shawn Mendes Crédito: Reprodução/Multishow

O ápice da apresentação foi a releitura de "Mas Que Nada", clássico de Jorge Ben Jor, reimaginado com arranjos percussivos e de sopro, ressaltando a força da musicalidade brasileira.

Foi uma semana intensa de criação. Construímos tudo do zero, apresentamos as ideias ao Shawn e ele abraçou completamente a proposta, sempre com muito respeito à nossa cultura. Isso fez toda a diferença

Shawn Mendes com o grupo de músicos brasileiros no Lollapalooza Brasil Crédito: Julia Andreatta

A conexão com Shawn Mendes

A colaboração com Shawn Mendes não se limitou ao show. Na véspera da apresentação, os músicos brasileiros ensaiaram com o cantor, que chegou ao Brasil na sexta-feira à noite e foi direto para o estúdio.

Passamos duas horas experimentando diferentes ritmos, do samba ao axé. O mais incrível foi perceber o quanto ele estava atento, absorvendo cada detalhe com respeito e interesse genuíno. Isso diz muito sobre quem ele é como artista e como ser humano

Trombonista Joabe Reis assinou a direção musical de parte do show do cantor Shawn Mendes Crédito: Reprodução/Multishow

Orgulho capixaba no cenário internacional

A participação no Lollapalooza Brasil marca um momento especial na trajetória de Joabe Reis, que vem consolidando sua carreira como um dos principais nomes da música instrumental brasileira. Desde dezembro de 2024, o capixaba deixou de atuar como sideman (músico acompanhante) para se dedicar a projetos próprios, como seu trabalho autoral e o Dejavu Session.

