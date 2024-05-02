Trombonista de Cachoeiro de Itapemirim vai se apresentar no Rock in Rio 2024

O cachoeirense Joabe Reis vai marcar presença no line-up do Rock in Rio 2024. A apresentação do trombonista e compositor capixaba acontecerá no dia 21 de setembro no palco Global Village.
Em 2024, o Rock in Rio comemora 40 anos de história e Joabe vai representar o jazz brasileiro no Para Sempre Jazz. Ele será o primeiro trobonista capixaba a levar um show autoral para o festival.
“Estou muito feliz! Ontem quando saiu a notícia, fiquei emocionado de ver o meu nome entre tantos ídolos. Vai ser histórico! Vou preparar o melhor show da minha vida!”, comemora Joabe.
O músico vai tocar sucessos da carreira como "Primeira Dose" e "I Just Wanna Breathe" e também faixas de seu mais recente lançamento, o álbum “028”, que remete ao DDD de Cachoeiro de Itapemirim. Bairros do municípios são nomes das musicas autorais deste disco, que teve participações de músicos lendários da cena, como Bob Mintzer e Gabriel Grossi.
Joabe Reis vai se apresentar no mesmo palco de outros grandes nomes do jazz, como o renomado saxofonista, compositor e arranjador carioca Leo Gandelman, Antonio Adolfo, pianista que já foi indicado três vezes ao Grammy de 'Melhor Álbum de Jazz Latino' e o 'garoto-estandarte do jazz carioca', Jonathan Ferr.