Trombonista capixaba Joabe Reis é confirmado no festival The Town

Joabe Reis vai tocar no The Town 2025, em São Paulo Crédito: Yuri Alvetti

O festival The Town anunciou a participação do renomado trombonista Joabe Reis no palco São Paulo Square, dedicado ao jazz, no dia 6 de setembro. Natural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, o músico é reconhecido por sua versatilidade e talento na cena musical brasileira.

Joabe vai dividir palco com grandes artistas da cena, como Stacey Ryan, Kamasi Washington, Snarky Puppy e Jacob Collier. O anúncio foi feito na última terça-feira (11) em uma ação na tradicional Casa de Francisca, onde também houve intervenções artísticas. O festival acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, em São Paulo.

O The Town apesar de ser relativamente novo, já é referência no Brasil. Um festival com essa proporção abrir espaço para música brasileira instrumental é de extrema importância. Para mim, particularmente, significa mais um rompimento de uma barreira dentro dos grandes festivais, ao levar minha música para um festival dessa proporção”

O capixaba já esteve em grandes festivais antes, incluindo o Rock in Rio, onde levou seu jazz instrumental ao palco do Global Village. O público vai conferir a energia de músicas como "Primeira Dose" e "I Just Wanna Breathe", além de “028”, elogiado e mais recente álbum do musicista e também do novo disco, programado para o primeiro semestre de 2025.

O trombonista Joabe Reis é de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Carlos Franco

Experiente, Joabe sabe que tocar em um festival como o The Town é um desafio e isso o motiva a estar ainda mais afiado para as apresentações. “Eu já me apresentei em vários festivais de jazz e quando vamos a eles, a gente entende que o público já está indo com a expectativa de ouvir música instrumental, mas para mim foi desafiador tocar no Rock in Rio porque eu sabia que eu estaria fazendo um show de música instrumental no festival onde o público nem sempre vai com a expectativa de ouvir isso, mas eu fiquei surpreso quando vi aquela multidão”, conta.

NOVO ÁLBUM

Sobre o novo álbum, participações especiais estão confirmadas, mas por enquanto é segredo a ser revelado mais para frente. Mesmo no suspense, temos que concordar que Joabe coleciona na bagagem colaborações de peso, como Anitta, Gloria Groove, Iza e Silva.

Joabe Reis Crédito: Claudio Postay