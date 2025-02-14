Trombonista capixaba Joabe Reis é confirmado no festival The Town

O festival The Town anunciou a participação do renomado trombonista Joabe Reis no palco São Paulo Square, dedicado ao jazz, no dia 6 de setembro. Natural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, o músico é reconhecido por sua versatilidade e talento na cena musical brasileira.
Joabe vai dividir palco com grandes artistas da cena, como Stacey Ryan, Kamasi Washington, Snarky Puppy e Jacob Collier. O anúncio foi feito na última terça-feira (11) em uma ação na tradicional Casa de Francisca, onde também houve intervenções artísticas. O festival acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, em São Paulo.
O The Town apesar de ser relativamente novo, já é referência no Brasil. Um festival com essa proporção abrir espaço para música brasileira instrumental é de extrema importância. Para mim, particularmente, significa mais um rompimento de uma barreira dentro dos grandes festivais, ao levar minha música para um festival dessa proporção”
O capixaba já esteve em grandes festivais antes, incluindo o Rock in Rio, onde levou seu jazz instrumental ao palco do Global Village. O público vai conferir a energia de músicas como "Primeira Dose" e "I Just Wanna Breathe", além de “028”, elogiado e mais recente álbum do musicista e também do novo disco, programado para o primeiro semestre de 2025.
Experiente, Joabe sabe que tocar em um festival como o The Town é um desafio e isso o motiva a estar ainda mais afiado para as apresentações. “Eu já me apresentei em vários festivais de jazz e quando vamos a eles, a gente entende que o público já está indo com a expectativa de ouvir música instrumental, mas para mim foi desafiador tocar no Rock in Rio porque eu sabia que eu estaria fazendo um show de música instrumental no festival onde o público nem sempre vai com a expectativa de ouvir isso, mas eu fiquei surpreso quando vi aquela multidão”, conta.
NOVO ÁLBUM
Sobre o novo álbum, participações especiais estão confirmadas, mas por enquanto é segredo a ser revelado mais para frente. Mesmo no suspense, temos que concordar que Joabe coleciona na bagagem colaborações de peso, como Anitta, Gloria Groove, Iza e Silva.
“Eu já tive a oportunidade de estar no palco ao lado de grandes nomes, mas eu não sei, sempre faço uma música, ouço e quando sinto que essa música tem a ver com algum artista que eu admiro, convido para participar. Então, para esse novo álbum, já tem alguns grandes nomes que já participaram de algumas sessões de gravação que eu fiz e outros que ainda vão participar”, finalizou.