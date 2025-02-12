Capital Inicial traz turnê acústica para Vitória em outubro; veja valores

Capital Inicial trará turnê para o ES em outubro Crédito: Fernando Schlaepfer

O Espírito Santo será palco de uma das turnês mais aguardadas do ano. O Capital Inicial traz para Vitória sua turnê especial em comemoração aos 25 anos do icônico Acústico MTV. O show acontece no dia 25 de outubro, na Área Verde do Álvares Cabral. Os ingressos já estão à venda através do site Eventim, com preços a partir de R$ 60.

Após lotar apresentações em diversas cidades, a banda desembarca na capital capixaba para uma performance única. A turnê, que passará por mais de 25 cidades, revisita os maiores sucessos da carreira do grupo. Além do show, os fãs terão a oportunidade de adquirir pacotes especiais, incluindo acesso à passagem de som e meet and greet com os integrantes da banda.

O legado do Acústico MTV

Em 2025, o Capital Inicial celebra 25 anos da gravação de seu álbum mais marcante, o Acústico MTV. A banda havia retomado as atividades em 1998, após um período de pausa, e logo recebeu um convite da Abril Music para gravar um novo disco. Assim surgiu Atrás dos Olhos, produzido em Nashville por David Z, responsável por trabalhos com Prince e Billy Idol.

Pouco depois, surgiu a oportunidade de gravar um Acústico MTV, o que exigiu intensa preparação. Durante dois meses, os músicos ensaiaram exaustivamente no Teatro Mars, ao lado do produtor Marcelo Sussekind. O show contou com participações especiais, incluindo Kiko Zambianchi e Zélia Duncan, além da inclusão de duas inéditas: Natasha e Tudo Que Vai.

Agora, o grupo, formado por Dinho Ouro Preto, Flávio Lemos, Fê Lemos, Yves Passarell, revisita esse momento com uma nova turnê, trazendo de volta a essência e o impacto do álbum. O show contará com cenário assinado por Zé Carratu e iluminação de Césio Lima, prometendo uma experiência memorável para os fãs capixabas.

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