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Acústico

Capital Inicial traz turnê acústica para Vitória em outubro; veja valores

Banda comemora 25 anos do icônico Acústico MTV com apresentação na Área Verde do Álvares Cabral
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 12:11

Capital Inicial trará turnê para o ES em outubro
Capital Inicial trará turnê para o ES em outubro Crédito: Fernando Schlaepfer
O Espírito Santo será palco de uma das turnês mais aguardadas do ano. O Capital Inicial traz para Vitória sua turnê especial em comemoração aos 25 anos do icônico Acústico MTV. O show acontece no dia 25 de outubro, na Área Verde do Álvares Cabral. Os ingressos já estão à venda através do site Eventim, com preços a partir de R$ 60.
Após lotar apresentações em diversas cidades, a banda desembarca na capital capixaba para uma performance única. A turnê, que passará por mais de 25 cidades, revisita os maiores sucessos da carreira do grupo. Além do show, os fãs terão a oportunidade de adquirir pacotes especiais, incluindo acesso à passagem de som e meet and greet com os integrantes da banda.

O legado do Acústico MTV

Em 2025, o Capital Inicial celebra 25 anos da gravação de seu álbum mais marcante, o Acústico MTV. A banda havia retomado as atividades em 1998, após um período de pausa, e logo recebeu um convite da Abril Music para gravar um novo disco. Assim surgiu Atrás dos Olhos, produzido em Nashville por David Z, responsável por trabalhos com Prince e Billy Idol.
Pouco depois, surgiu a oportunidade de gravar um Acústico MTV, o que exigiu intensa preparação. Durante dois meses, os músicos ensaiaram exaustivamente no Teatro Mars, ao lado do produtor Marcelo Sussekind. O show contou com participações especiais, incluindo Kiko Zambianchi e Zélia Duncan, além da inclusão de duas inéditas: Natasha e Tudo Que Vai.
Agora, o grupo, formado por Dinho Ouro Preto, Flávio Lemos, Fê Lemos, Yves Passarell, revisita esse momento com uma nova turnê, trazendo de volta a essência e o impacto do álbum. O show contará com cenário assinado por Zé Carratu e iluminação de Césio Lima, prometendo uma experiência memorável para os fãs capixabas.

SERVIÇO

  • CAPITAL INICIAL ACÚSTICO 25 anos
  • Data: 25 de outubro – sábado
  • Local: Área Verde do Álvares Cabral
  • Classificação:
  • Vendas site: Eventim
  • Vendas Ponto de venda físico sem taxa: em breve
  • Vendas Lounges: (27) 99950-6565 
  • Valores:
  • A partir de R$ 60 – lote promocional
  • R$ 72 – ingresso solidário 1º lote ( com doação de alimento não perecível)
  • Pacote (ingresso + passagem de som): a partir de R$ 650
  • Pacote com ação de Meet and Greet com a banda: R$ 990

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