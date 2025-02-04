Natiruts inclui Vitória em turnê de despedida; confira detalhes

Natiruts fará show de despedida em Vitória Crédito: Instagram/@natirutsoficial/@linkprodutora

Os fãs capixabas de reggae já podem se preparar para um momento histórico! Natiruts confirmou, na manhã desta terça-feira (4), que Vitória está entre as cidades que receberão sua turnê de despedida, "Leve Com Você". A banda, que anunciou o fim do grupo em 2024, não tinha colocado a capital do Espírito Santo no roteiro.

O show está previsto para o dia 15 maio, na Praça do Papa, em Vitória. A venda de ingressos começa a próxima segunda-feira (10), mas os valores ainda não foram divulgados. Mas claro, os fãs podem ficar ligados e acompanhar as redes sociais da banda para mais informações sobre os detalhes de todos os shows.