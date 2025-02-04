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Vai ter Vix

Natiruts inclui Vitória em turnê de despedida; confira detalhes

Banda de reggae divulgou a novidade na manhã desta terça-feira (4), através das redes sociais
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 04 de Fevereiro de 2025 às 11:51

Natiruts fará show de despedida em Vitória
Natiruts fará show de despedida em Vitória Crédito: Instagram/@natirutsoficial/@linkprodutora
Os fãs capixabas de reggae já podem se preparar para um momento histórico! Natiruts confirmou, na manhã desta terça-feira (4), que Vitória está entre as cidades que receberão sua turnê de despedida, "Leve Com Você". A banda,  que anunciou o fim do grupo em 2024, não tinha colocado a capital do Espírito Santo no roteiro. 
O show está previsto para o dia 15 maio, na Praça do Papa, em Vitória. A venda de ingressos começa a próxima segunda-feira (10), mas os valores ainda não foram divulgados. Mas claro, os fãs podem ficar ligados e acompanhar as redes sociais da banda para mais informações sobre os detalhes de todos os shows.
Após mais de 25 anos de história, Natiruts decidiu encerrar sua jornada com uma turnê especial, proporcionando aos fãs a última oportunidade de vivenciar a energia positiva e as mensagens de amor e paz que marcaram sua trajetória. Com sucessos como "Sorri, Sou Rei", "Quero Ser Feliz Também" e "Liberdade Pra Dentro da Cabeça", a banda promete uma despedida emocionante, celebrando seu legado na música brasileira.
De acordo com o grupo, a última bateria de shows começa na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, no dia 8 de junho, e termina no Espaço Náutico Marine Club, em Belém, no dia 7 de dezembro. Em São Paulo, a banda se apresenta no dia 31 de agosto, com o show programado para acontecer no Allianz Parque.

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