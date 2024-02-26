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"Leve Com Você"

Natiruts chega ao fim após 28 anos e anuncia turnê de despedida

A banda Natiruts, uma das referências do reggae brasileiro, anunciou o fim do grupo nesta segunda-feira (26), após 28 anos de carreira.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Fevereiro de 2024 às 19:56

Natiruts
A banda Natiruts anuncia turnê de despedida Crédito: Thaís Mallon
A banda Natiruts, uma das referências do reggae brasileiro, anunciou o fim do grupo nesta segunda-feira (26), após 28 anos de carreira. Os artistas vão fazer uma turnê, "Leve Com Você", para se despedir do público.
A turnê terá 20 shows e um setlist com músicas de diferentes fases da banda. Os ingressos começam a ser vendidos em 27 de fevereiro, no site Eventim.
De acordo com o grupo, a última bateria de shows começa na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, no dia 8 de junho, e termina no Espaço Náutico Marine Club, em Belém, no dia 7 de dezembro. Em São Paulo, a banda se apresenta no dia 31 de agosto, com o show programado para acontecer no Allianz Parque.
"Estamos na fase mais plena e madura da banda e conseguimos concluir o que nos propusemos lá atrás", diz Luís Mauricio, co-fundador do Natiruts. "Saber encerrar algo em um momento em que você está bem é importante. A trajetória que percorremos até aqui é o que nos possibilita isso", afirma o instrumentista Alexandre Carlo.
Os ingressos variam por cidade. Na capital paulista, o valor começa nos R$ 100 para as cadeiras superiores e vai até R$ 390 na pista premium. No caso da Allianz, a venda de ingressos ainda será anunciada.

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