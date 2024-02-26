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Covid-19: esposa de Stênio Garcia atualiza quadro de saúde do ator

De acordo com Mari Saade, o ator capixaba foi contaminado em casa, já que eles não saíram no carnaval nem depois
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Fevereiro de 2024 às 14:04

Stênio Garcia e a esposa Mari Saade
Covid-19: esposa de Stênio Garcia atualiza quadro de saúde do ator Crédito: Reprodução/Instagram/@steniogarciaoficial
A esposa de Stênio Garcia atualizou o quadro de saúde do ator após ser diagnosticado com Covid-19. "Ele está abatido e com mal-estar. Estou monitorando os sinais vitais desde que ele positivou, ontem de manhã. De uma em uma hora, inclusive de madrugada, monitoro, porque se a febre aumentar ou a pressão desregular ou a saturação cair tenho que correr para o hospital".
Ela disse que está fazendo a monitoração sozinha. "Mas, por enquanto, eu mesma estou fazendo isso sozinha e passando aos médicos. Hoje ele não teve febre, a pressão está normal e a saturação está 93, que é normal para o idoso".
Mari ainda contou que também está doente. "Estou com esse problema no olho, e não estamos descobrindo o que é. Pedi para a cardiologista olhar, pedi para um cirurgião plástico olhar e ninguém sabe. Já não sei mais o que é. Estamos lidando com muitos vírus, acabei de fazer meu teste e deu negativo. Mas Stênio e eu estamos no mesmo barco. E não consigo dormir de máscara. Fico em cima, igual a uma enfermeira chata".
Segundo ela, Stênio foi contaminado em casa. "Nós não saímos no carnaval nem depois. Ele pegou em casa".

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