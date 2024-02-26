Covid-19: esposa de Stênio Garcia atualiza quadro de saúde do ator

Ela disse que está fazendo a monitoração sozinha. "Mas, por enquanto, eu mesma estou fazendo isso sozinha e passando aos médicos. Hoje ele não teve febre, a pressão está normal e a saturação está 93, que é normal para o idoso".

Mari ainda contou que também está doente. "Estou com esse problema no olho, e não estamos descobrindo o que é. Pedi para a cardiologista olhar, pedi para um cirurgião plástico olhar e ninguém sabe. Já não sei mais o que é. Estamos lidando com muitos vírus, acabei de fazer meu teste e deu negativo. Mas Stênio e eu estamos no mesmo barco. E não consigo dormir de máscara. Fico em cima, igual a uma enfermeira chata".