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Gracyanne Barbosa debocha após Belo confirmar que ela come até 70 ovos por dia

'Tio Belo, você não acha que a Gracyanne come ovo demais?', perguntou criança durante participação do marido da musa fitness no Caldeirão com Mion (Globo), no sábado (24)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Fevereiro de 2024 às 09:49

Gracyanne Barbosa
Gracyanne Barbosa Crédito: Reprodução @Gracyannebarbosa
Que Gracyanne Barbosa é fanática por ovos todo mundo já sabia, mas a quantidade nunca deixa de impressionar. Tanto é que a participação do cantor Belo, marido dela, no Caldeirão com Mion (Globo) voltou a trazer o assunto à tona.
Ele apareceu com o grupo Soweto no quadro Caldeirola e, além de cantar, respondeu a perguntas feitas por crianças que enviaram vídeos para a produção. "Tio Belo, você não acha que a Gracyanne come ovo demais?", quis saber uma delas.
Foi quando o pagodeiro contou que ela chega a comer 70 ovos por dia, o que dá cerca de 2.000 ovos por mês. "É muita coisa... muita coisa", afirmou Belo.
Nas redes sociais, a musa fitness tratou com bom humor os comentários sobre a situação. "Gente, treinei, já fiz fisio", contou nos stories do Instagram. "E aí, como vocês reclamaram do meu ovo, hoje eu trouxe ovo... com ovo. É um omelete", disse mostrando a marmita.
Mais tarde, ela ainda voltou ao assunto ao publicar um vídeo mostrando uma tigela com salada de alface, tomate, cebola roxa e outros ingredientes. "Olha, não é ovo (risos)", comentou.

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