Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB

No Domingão Com Huck, Deniziane nega edredom com Matteus no BBB 24

Público ficou em dúvida do que aconteceu embaixo do edredom depois que eles dividiram a cama no final de janeiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Fevereiro de 2024 às 09:08

Deniziane nega edredom com Matteus no BBB 24
Deniziane nega edredom com Matteus no BBB 24 Crédito: Reprodução/TV Globo/Globoplay
Deniziane, que foi eliminada do BBB 24 na semana passada, revelou que não teve edredom com Matteus na casa. Eles viveram um romance no reality show.
A fisioterapeuta participou do Domingão Com Huck neste domingo (25) e falou sobre seu relacionamento com Matteus no programa.
O público ficou em dúvida do que aconteceu embaixo do edredom depois que eles dividiram a cama no final de janeiro. Deniziane, no entanto, garantiu que "não rolou nada" na ocasião.
A ex-BBB também contou como começou o romance dos dois: "A nossa relação foi construída. Eu fui com muito foco de não fazer casal e eu fui muito bitolada mesmo, sabe? Coloquei uma coisa na minha cabeça e acreditava que ia resistir. Então, lutei muito contra".
Os dois foram os finalistas da primeira Prova do Líder no BBB 24, mas ela negou que o romance começou na disputa. "Naquela prova ali, eu realmente não olhei para ele com outros olhos. Foi só na amizade mesmo, mas ele é um cara muito humano, muito carinhoso e amoroso", completou.

Veja Também

BBB 24: Fernanda, Lucas e Rodriguinho se enfrentam no paredão

BBB 24: 10 curiosidades sobre a Beatriz

BBB 24: Valentina Bandeira diz que 'Ed Gama roubou vaga' dela no reality e satiriza saída de quadro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Bbb24
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia
Editais e Avisos - 20/04/2026
Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados