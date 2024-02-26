BBB 24: Fernanda, Lucas e Rodriguinho se enfrentam no paredão

Fernanda, Lucas e Rodriguinho se enfrentam no paredão do BBB 24. A berlinda foi formada neste domingo (25) e agora o trio está a mercê da vontade do público do reality. O voto é para eliminar, escolha quem você quer ver fora do programa.
Como foi a votação
De acordo com a dinâmica da semana, o anjo era mais uma vez autoimune e poderia imunizar outra pessoa. Pela terceira vez seguida Michel não pode ser votado e protegeu a aliada Giovanna.
A líder Beatriz colocou Rodriguinho direto no paredão sem chance de participar da prova bate-volta. Por ter resistido ao desafio de resistência junto com Bia, Isabelle também poderia indicar um brother para a berlinda.
A cunhã escolheu Lucas. Leidy comprou o poder curinga da semana e também indicou uma participante, está foi Fernanda.
Para finalizar o grupo de indicados, os brothers votaram no confessionário e o mais votados entre eles ia para o paredão. MC Bin Laden ficou com nove indicações, das quinze possíveis.
Todos os emparedados que não foram indicados da líder disputaram a prova bate-volta. E, apenas Bin se salvou.
Quem votou em quem no confessionário
Alane votou em MC Bin Laden;
Davi votou em MC Bin Laden;
Fernanda votou em MC Bin Laden;
Giovanna votou em Wanessa;
Isabelle votou em MC Bin Laden;
Leidy votou em Davi;
Lucas votou em Davi;
Matteus votou em MC Bin Laden;
MC Bin Laden votou em Davi;
Michel votou em MC Bin Laden;
Pitel votou em MC Bin Laden;
Raquele votou em Wanessa;
Rodriguinho votou em Davi;
Wanessa votou em MC Bin Laden;
Yasmin votou em MC Bin Laden.