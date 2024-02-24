Morre Maria Lata D'Água, ex-passista que foi símbolo do Carnaval

Maria se tornou conhecida por sambar com uma lata de água de 20 litros na cabeça Crédito: Reprodução @cançãonova

A missionária Maria Mercedes Dantas, conhecida como Maria Lata D'Água, morreu nesta sexta-feira (23) aos 90 anos. A informação foi confirmada pela Canção Nova, comunidade católica da qual ela fazia parte.

"Com a certeza da eternidade, desejamos os nossos sentimentos aos familiares e amigos. Descanse em paz, querida irmã", diz a Canção Nova, em comunicado nas redes sociais.

Maria se tornou conhecida por sambar com uma lata de água de 20 litros na cabeça. Daí vem o apelido pelo qual ficou conhecida. Ela se tornou tão célebre no Carnaval que inspirou a marchinha "Lata D'água", de Luís Antonio e Jota Júnior.

A ex-passista nasceu em setembro de 1933 na cidade de Diamantina, em Minas Gerais. O hábito de carregar lata na cabeça surgiu quando ela era criança e precisava pegar água em uma bica para levar para casa.

Aos 11 anos, se mudou para o Rio de Janeiro, onde viveu em situação de rua dos 13 aos 16 anos. Nesse período, fez amizade com artistas que a levaram para uma apresentação circense.

Aos 18 anos, ela sambou pela primeira vez com uma lata d'água na cabeça. O sucesso a levou para o programa de Chacrinha e a fez desfilar por anos no Carnaval carioca. Chegou a se apresentar na Europa, onde morou por três décadas.

Em 1990, durante um retiro espiritual no Maracanãzinho, decidiu se dedicar à vida religiosa. "Abandonei tudo, não saio mais no carnaval. Eu me senti tocada pelo amor e vim para a Canção Nova fazer o caminho. Não me arrependo", disse em entrevista ao Canção Nova Notícias, em 2018.