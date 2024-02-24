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Joana Sanz, mulher de Daniel Alves, fala pela primeira vez após condenação

A modelo se pronunciou no Instagram, nesta sexta-feira (23), após Daniel Alves ser condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Fevereiro de 2024 às 09:37

A modelo Joana Sanz é esposa do jogador Daniel Alves
A modelo Joana Sanz é esposa do jogador Daniel Alves Crédito: Instagram @ joanasanz
A modelo Joana Sanz se pronunciou no Instagram, nesta sexta-feira (23), após Daniel Alves ser condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro. A sentença, anunciada na manhã de ontem (22) pelo tribunal de Barcelona, comprovou que o brasileiro agrediu e abusou da mulher no banheiro da boate Sutton, no final de 2022.
"Estava pensando aqui e, se posso intitular, são incoerentes. Porém, me surpreendeu bastante as feministas. Falam umas coisas e pregam outras... Como é que estão dizendo por aí? Chamam de frívola, de garotinha... e perguntam: por que está trabalhando? Mas, se não trabalho, quem está pagando as contas? Mas tem coisa pior, barbaridades piores que escuto por aí", afirmou.
Joana disse que não vive publicando tudo nas redes sociais. "E outra coisa, não vivo publicando nas redes sociais, não é o meu 24/7. E não é sempre que tem que ser como me sinto, como deixo de me sentir. Quando me abro e quero expressar meus sentimentos, faço. E quando não, não tem um porquê. Só com meus amigos, no meu íntimo, só com os que estão convivendo comigo".
Desde a acusação e prisão, o relacionamento de Joana com Daniel passou por reviravoltas. O ex-jogador está preso há 1 ano e um mês, desde o dia 20 de janeiro de 2023. Esse período será abatido da pena total do jogador.

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