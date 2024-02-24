Após fazer as pazes, ex-paquita encontra Xuxa e apresenta seu novo marido

Seis dias depois de se casar com o empresário Daniel de Silos, a ex-paquita Ana Paula Almeida embarcou no Navio de Xuxa. E, pelo visto, ela fez as pazes com a apresentadora. As duas ficaram quatro anos brigadas.
No cruzeiro, a ex-paquita postou foto com a rainha dos baixinhos. “Amo quando estou com ela e levar meu marido para ela conhecer foi incrível . Sua energia, astral, encanto… Ela ficou muito feliz quando soube que casei e disse: ‘Cuida direitinho dela’. Depois de ter me apertado, beijado, feito o sinal da cruz na minha testa, me abençoando”, escreveu.
Ana Paula falou da relação entre as duas: “Sim, ela cuida e sempre me amou com esse amor e intensidade, sou privilegiada de ter seu carinho e amor. Muito orgulho de ter crescido e forjado meu caráter e personalidade com você! Se sou a mulher forte, guerreira e cheia de talentos e habilidades devo a você também! Xu, você é e sempre será minha eterna irmã/mãe”, escreveu na legenda da foto.