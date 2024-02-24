Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No cruzeiro

Após fazer as pazes, ex-paquita encontra Xuxa e apresenta seu novo marido

Ana Paula Almeida embarcou no navio da apresentadora com o empresário Daniel de Silos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Fevereiro de 2024 às 12:10

Ex-paquita Ana Paula Almeida apresenta seu novo marido para Xuxa
Daniel de Silos, Xuxa e Ana Paula Almeida no Navio da Xuxa Crédito: Reprodução @anapaulaalmeida_oficia
Seis dias depois de se casar com o empresário Daniel de Silos, a ex-paquita Ana Paula Almeida embarcou no Navio de Xuxa. E, pelo visto, ela fez as pazes com a apresentadora. As duas ficaram quatro anos brigadas. 
No cruzeiro, a ex-paquita postou foto com a rainha dos baixinhos. “Amo quando estou com ela e levar meu marido para ela conhecer foi incrível . Sua energia, astral, encanto… Ela ficou muito feliz quando soube que casei e disse: ‘Cuida direitinho dela’. Depois de ter me apertado, beijado, feito o sinal da cruz na minha testa, me abençoando”, escreveu. 
Ana Paula falou da relação entre as duas: “Sim, ela cuida e sempre me amou com esse amor e intensidade, sou privilegiada de ter seu carinho e amor. Muito orgulho de ter crescido e forjado meu caráter e personalidade com você! Se sou a mulher forte, guerreira e cheia de talentos e habilidades devo a você também! Xu, você é e sempre será minha eterna irmã/mãe”, escreveu na legenda da foto. 

Veja Também

Joana Sanz, mulher de Daniel Alves, fala pela primeira vez após condenação

Luana Piovani diz que está apaixonada, mas não se casará novamente 'nem se Jesus descer'

Capixaba Neymara Carvalho dá aula de bodyboarding no programa Mais Você

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados