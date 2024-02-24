Após fazer as pazes, ex-paquita encontra Xuxa e apresenta seu novo marido

Daniel de Silos, Xuxa e Ana Paula Almeida no Navio da Xuxa Crédito: Reprodução @anapaulaalmeida_oficia

Seis dias depois de se casar com o empresário Daniel de Silos, a ex-paquita Ana Paula Almeida embarcou no Navio de Xuxa. E, pelo visto, ela fez as pazes com a apresentadora. As duas ficaram quatro anos brigadas.

No cruzeiro, a ex-paquita postou foto com a rainha dos baixinhos. “Amo quando estou com ela e levar meu marido para ela conhecer foi incrível . Sua energia, astral, encanto… Ela ficou muito feliz quando soube que casei e disse: ‘Cuida direitinho dela’. Depois de ter me apertado, beijado, feito o sinal da cruz na minha testa, me abençoando”, escreveu.