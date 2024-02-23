Capixaba Neymara Carvalho dá aula de bodyboarding no programa Mais Você

Segura essa onda! A capixaba e pentacampeã mundial de bodyboarding Neymara Carvalho, de 47 anos, participou nesta sexta-feira (23) de uma matéria do programa Mais Você, da TV Globo. Ela e a repórter Luiza Zveiter se encontraram na praia do Recreio, no Rio de Janeiro, e rolou uma aula de bodyboarding com a atleta.

A primeira parte da aula começou ainda na areia, ensinando como calçar o pé de pato e se posicionar corretamente na prancha. Logo depois, Neymara deu dicas de como equilibrar a cabeça para não tomar aquele "caldo". E depois das principais recomendações dadas pela atleta, chegou a hora de enfrentar as ondas.