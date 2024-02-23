Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
ES na Globo

Capixaba Neymara Carvalho dá aula de bodyboarding no programa Mais Você

A pentacampeã mundial de bodyboarding ensinou a repórter Luiza Zveiter a pegar onda na praia do Recreio, no Rio de Janeiro
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 23 de Fevereiro de 2024 às 15:00

Segura essa onda! A capixaba e pentacampeã mundial de bodyboarding Neymara Carvalho, de 47 anos, participou nesta sexta-feira (23) de uma matéria do programa Mais Você, da TV Globo. Ela e a repórter Luiza Zveiter se encontraram na praia do Recreio, no Rio de Janeiro, e rolou uma aula de bodyboarding com a atleta. 
A primeira parte da aula começou ainda na areia, ensinando como calçar o pé de pato e se posicionar corretamente na prancha. Logo depois, Neymara deu dicas de como equilibrar a cabeça para não tomar aquele "caldo". E depois das principais recomendações dadas pela atleta, chegou a hora de enfrentar as ondas. 
Entre erros e acertos, Luiza e Neymara se divertiram muito. E não é que a repórter conseguiu "deslizar" nas ondas? Confira o vídeo completo. 

Veja Também

Sem Censura retorna à TV Brasil com Cissa Guimarães e novos quadros

MC Gui emagrece 16kg e surpreende fãs; veja antes e depois

Justiça anula processo de abuso sexual contra Steven Tyler, do Aerosmith

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Famosos globo Rio de Janeiro Surfe tv globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Michael Jackson durante ensaio geral da turnê 'This Is It', em cena do filme de mesmo nome
Michael Jackson é acusado de abuso por família que o defendeu no passado
Caminhonete capota em acidente com carro na BR 101 em Viana
Caminhonete capota em acidente com carro na BR 101 em Viana
Imagem de destaque
Missão espiritual: descubra o propósito de cada signo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados