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Programação

Sem Censura retorna à TV Brasil com Cissa Guimarães e novos quadros

Programa tem novo formato, com identidade visual e trilha sonora repaginadas. Porém, a clássica bancada redonda continua
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Fevereiro de 2024 às 12:12

Cissa Guimarães vai comandar o novo Sem Censura, na TV Brasil
Cissa Guimarães vai comandar o novo Sem Censura, na TV Brasil Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil/Divulgação
A TV Brasil traz de volta um clássico da televisão brasileira: o Sem Censura retorna à grade da emissora pública no dia 26 de fevereiro. A atração será comandada pela apresentadora Cissa Guimarães. Com novos quadros, debatedores, entrevistas e atrações musicais, o programa volta à programação de segunda a sexta-feira, ao vivo, das 16h às 18h.
Mesmo em novo formato, o Sem Censura continua com pontos clássicos do programa, como a bancada redonda com a apresentadora ao centro, mas de forma repaginada. A trilha sonora que marcou as tardes da televisão brasileira ganha um ritmo mais popular. A identidade visual também foi reformulada, com elementos mais jovens e conectados ao universo digital.
“Estou muito animada e com frio na barriga para essa estreia. A TV Brasil e a EBC são do povo brasileiro. Isso me dá uma responsabilidade e, também, uma alegria muito grande de fazer parte da retomada do Sem Censura”, diz Cissa.
Atriz e apresentadora, Cissa é uma das personalidades mais carismáticas da televisão brasileira. Ela traz a experiência dos seus 66 anos de vida, muitos deles dedicados ao teatro e à televisão, para dar nova cara ao programa. Iniciou sua carreira no teatro, em 1977, e integrou o elenco de mais de vinte novelas na TV Globo. Na emissora, apresentou o programa de variedades Vídeo Show e o É de Casa.
“É uma alegria e uma honra ter a Cissa Guimarães na retomada desse programa icônico da TV brasileira. Vamos ter de volta pluralidade de ideias, de pessoas, de sotaques e de culturas no Sem Censura, levando entretenimento e também conteúdo de qualidade para o público”, aponta a Diretora de Conteúdo e Programação da EBC, Antonia Pellegrino.
O diretor-presidente da Empresa Brasil Comunicação (EBC), Jean Lima, destaca que a volta do Sem Censura sob o comando de Cissa Guimarães tem potencial de atrair um novo público para a emissora. “É um marco importante no esforço de melhoria da nossa programação e reconstrução da TV Brasil”, afirmou.

Debatedores e mais cultura

O novo Sem Censura traz de volta a presença dos debatedores fixos, que se revezarão a cada episódio. Estarão junto de Cissa Guimarães a comediante Dadá Coelho; o diretor de cinema e teatro, Rodrigo França; e a jornalista cultural e radialista, Fabiane Pereira. Eles se revezam na atração com outros nomes que já são da emissora. Dentre eles, a jornalista e apresentadora Katy Navarro, que já comandou o Sem Censura em outras temporadas; a cantora, jornalista e também apresentadora de atrações musicais da TV Brasil, Bia Aparecida; e o jornalista e influenciador digital, Murilo Ribeiro, o Muka.
Cissa Guimarães e o time de debatedores do novo Sem Censura, na TV Brasil
Cissa Guimarães e o time de debatedores do novo Sem Censura, na TV Brasil Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil/Divulgação
Com direção geral de Bruno Barros, que também já esteve no comando do programa em outras temporadas, o Sem Censura volta a ser um espaço de divulgação da produção cultural brasileira e referência para novos artistas. Todas as sextas-feiras, contará com atrações musicais que se apresentarão fazendo um tributo a outros artistas – o primeiro deles será uma homenagem a Gal Costa. A direção artística do programa é de Leila Maia.

Sobre o programa

O Sem Censura faz parte da programação da TV Brasil desde 1985, quando estreou com Tetê Muniz como apresentadora - mas ficou mais conhecido com o rosto de Leda Nagle na bancada, que apresentou o programa de 1996 a 2016. O Sem Censura promovia debates políticos e era diário, passando a ser semanal desde 2021, e retorna repaginado em 2024 com a apresentação de Cissa Guimarães.

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