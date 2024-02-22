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Reality show

MasterChef vai criar edição voltada aos confeiteiros

Há 10 anos no ar na Band, o programa já teve edições para amadores, cozinheiros profissionais, crianças e idosos.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Fevereiro de 2024 às 13:51

MasterChef vai criar edição voltada aos confeiteiros
MasterChef vai criar edição voltada aos confeiteiros Crédito: Renato Pizzutto/Band
O reality show culinário MasterChef, transmitido pela Band, vai ganhar uma versão voltada aos profissionais da confeitaria. Há 10 anos no ar, o programa já teve edições para amadores, cozinheiros profissionais, crianças e idosos.
Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Erick Jacquin continuam no júri, e Ana Paula Padrão no comando. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site oficial da emissora. A estreia está prevista para outubro.
O MasterChef é o único reality de culinária que ficará no ar em 2024. A Record suspendeu o Top Chef e o SBT cancelou o Bake Off Brasil, também de confeitaria.
O canal também se prepara para a 11ª edição do MasterChef amadores. As gravações devem ocorrer entre abril e agosto e o lançamento deve ser em maio.

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