Raquele pede música de Alemão do Forró no BBB 24 e produção atende pedido

A música de Alemão do Forró tocou a pedido de Raquele no BBB Crédito: Reprodução/Globoplay e Reprodução/Instagram

Teve dobradinha capixaba no BBB 24! Raquele, que foi a última líder na casa mais vigiada do Brasil, ganhou uma festa nesta quarta-feira (21), com o tema doces. E durante a noite, a confeiteira fez um pedido para a produção: "Toca Alemão do Forró!", em referência ao cantor de forró capixaba.

E não é que o pedido da líder foi atendido? A música "Fica, Amor", maior hit do Rei do Forró - como é conhecido -, tocou durante a festa. Além de Raquele, Beatriz e Matteus também conheciam o músico e cantaram juntos ao som do capixaba.

Assista o momento abaixo:

Claro que Alemão ficou muito feliz ao ver sua música no Big Brother Brasil. Em conversa com HZ, o cantor linharense disse que também ficou surpreso depois que viu outros brothers, além de Raquele, cantando sua canção.