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Raquele pede música de Alemão do Forró no BBB 24 e produção atende pedido

Capixaba festejou sua liderança nesta quarta (21). Alemão disse que ficou surpreso ao ver que, além de Raquele, outros brothers cantaram sua música
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 22 de Fevereiro de 2024 às 12:40

A música de Alemão do Forró tocou a pedido de Raquele no BBB
A música de Alemão do Forró tocou a pedido de Raquele no BBB Crédito: Reprodução/Globoplay e Reprodução/Instagram
Teve dobradinha capixaba no BBB 24! Raquele, que foi a última líder na casa mais vigiada do Brasil, ganhou uma festa nesta quarta-feira (21), com o tema doces. E durante a noite, a confeiteira fez um pedido para a produção: "Toca Alemão do Forró!", em referência ao cantor de forró capixaba.
E não é que o pedido da líder foi atendido? A música "Fica, Amor", maior hit do Rei do Forró - como é conhecido -, tocou durante a festa. Além de Raquele, Beatriz e Matteus também conheciam o músico e cantaram juntos ao som do capixaba.
Assista o momento abaixo:
Claro que Alemão ficou muito feliz ao ver sua música no Big Brother Brasil. Em conversa com HZ, o cantor linharense disse que também ficou surpreso depois que viu outros brothers, além de Raquele, cantando sua canção.
“Que felicidade, que massa ver a minha música tocar no Big Brother Brasil a pedido da Raquele. Estamos muito na torcida por ela. E o interessante é que outros brothers também estavam cantando e dançando. Eles conheciam. É muito legal ver o nosso estado ser representado por ela ali. Para cima, Raquele! Tome forró”, disse Alemão.

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