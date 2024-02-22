Raquele pede música de Alemão do Forró no BBB 24 e produção atende pedido

Teve dobradinha capixaba no BBB 24! Raquele, que foi a última líder na casa mais vigiada do Brasil, ganhou uma festa nesta quarta-feira (21), com o tema doces. E durante a noite, a confeiteira fez um pedido para a produção: "Toca Alemão do Forró!", em referência ao cantor de forró capixaba.
E não é que o pedido da líder foi atendido? A música "Fica, Amor", maior hit do Rei do Forró - como é conhecido -, tocou durante a festa. Além de Raquele, Beatriz e Matteus também conheciam o músico e cantaram juntos ao som do capixaba.
Assista o momento abaixo:
Claro que Alemão ficou muito feliz ao ver sua música no Big Brother Brasil. Em conversa com HZ, o cantor linharense disse que também ficou surpreso depois que viu outros brothers, além de Raquele, cantando sua canção.
“Que felicidade, que massa ver a minha música tocar no Big Brother Brasil a pedido da Raquele. Estamos muito na torcida por ela. E o interessante é que outros brothers também estavam cantando e dançando. Eles conheciam. É muito legal ver o nosso estado ser representado por ela ali. Para cima, Raquele! Tome forró”, disse Alemão.