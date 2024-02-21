BBB 24: Deniziane dispara, 'ser eliminada tudo bem, mas para a Fernanda?'

Deniziane critica Fernanda no Bate-Papo BBB Crédito: Reprodução/Globoplay

A fisioterapeuta mineira Deniziane Ferreira, 29, foi a nona eliminada do BBB 24, com 52,02% dos votos. Fernanda, 32, sua adversária direta no reality, terminou o paredão com 47,16%.

No começo do programa, ela exibiu uma pulseira dada por Vanessa Lopes e disse que a influencer "tem um coração muito bom", para os apresentadores Thais Fersoza e Ed Gama. A dupla acalmou a ex-participante e falou que Vanessa está melhor.

O resultado da berlinda incomodou a ex-sister. Ela olhou para a câmera durante a entrevista no Bate-Papo BBB e disse, "eu ser eliminada tudo bem, mas para a Fernanda?".

Deniziane, que prefere ser chamada de Anny, disse ter princípio e criticou a adversária, "gente, ela falou do corpo da Alane", contou.

A confusão mencionada pela mineira aconteceu no dia 31 de janeiro. Alane criticou a elasticidade de Fernanda, que revidou dizendo que a perna da sister era "molenguinha".

"O mesmo tanto que você está tentando processar, a gente está tentando entender o porquê você saiu", disse a administradora e irmã gêmea da entrevistada Deniziene Ferreira. Ela consolou Anny e disse que talvez o Brasil queira ver "pessoas como a Fernanda".

Deniziene, a irmã gêmea de Deniziane, consola sister depois da eliminação Crédito: Reprodução/Globoplay

Por outro lado, os vídeos do público mostrados para a eliminada evidenciaram que parte dos telespectadores viam ela como planta, quem não se movimenta no reality.

Uma parcela dos fãs do programa também criticaram o término da sister com Matteus. "Não foi por causa da barba, gente. Ele é lindo de qualquer jeito e tem um coração muito bom. Não queria machucar ele", disse Anny.