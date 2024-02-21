Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 24

BBB 24: Deniziane dispara, 'ser eliminada tudo bem, mas para a Fernanda?'

Ex-sister diz sobre valores e critica adversária durante Bate-Papo BBB: 'Falou do corpo da Alane'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Fevereiro de 2024 às 09:39

Deniziane critica Fernanda no Bate-Papo BBB
Deniziane critica Fernanda no Bate-Papo BBB Crédito: Reprodução/Globoplay
A fisioterapeuta mineira Deniziane Ferreira, 29, foi a nona eliminada do BBB 24, com 52,02% dos votos. Fernanda, 32, sua adversária direta no reality, terminou o paredão com 47,16%.
No começo do programa, ela exibiu uma pulseira dada por Vanessa Lopes e disse que a influencer "tem um coração muito bom", para os apresentadores Thais Fersoza e Ed Gama. A dupla acalmou a ex-participante e falou que Vanessa está melhor.
O resultado da berlinda incomodou a ex-sister. Ela olhou para a câmera durante a entrevista no Bate-Papo BBB e disse, "eu ser eliminada tudo bem, mas para a Fernanda?".
Deniziane, que prefere ser chamada de Anny, disse ter princípio e criticou a adversária, "gente, ela falou do corpo da Alane", contou.
A confusão mencionada pela mineira aconteceu no dia 31 de janeiro. Alane criticou a elasticidade de Fernanda, que revidou dizendo que a perna da sister era "molenguinha".
"O mesmo tanto que você está tentando processar, a gente está tentando entender o porquê você saiu", disse a administradora e irmã gêmea da entrevistada Deniziene Ferreira. Ela consolou Anny e disse que talvez o Brasil queira ver "pessoas como a Fernanda". 
Deniziene, a irmã gêmea de Deniziane, consola sister depois da eliminação
Deniziene, a irmã gêmea de Deniziane, consola sister depois da eliminação Crédito: Reprodução/Globoplay
Por outro lado, os vídeos do público mostrados para a eliminada evidenciaram que parte dos telespectadores viam ela como planta, quem não se movimenta no reality.
Uma parcela dos fãs do programa também criticaram o término da sister com Matteus. "Não foi por causa da barba, gente. Ele é lindo de qualquer jeito e tem um coração muito bom. Não queria machucar ele", disse Anny.
Ela falou que já pensava em se separar do brother na casa, "alguns dias antes eu já estava chorando. Eu desabafava muito com a médica do programa", revelou.

Veja Também

BBB 24: Deniziane é a nona eliminada do reality com 52,02% dos votos

BBB 24: Wanessa especula se Marcus Buaiz proibiu mensagem dos filhos em carta

BBB 24: veja carta que Raquele receberia da família no dia do aniversário

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos Bbb24
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados