BBB 24: Deniziane dispara, 'ser eliminada tudo bem, mas para a Fernanda?'

A fisioterapeuta mineira Deniziane Ferreira, 29, foi a nona eliminada do BBB 24, com 52,02% dos votos. Fernanda, 32, sua adversária direta no reality, terminou o paredão com 47,16%.
No começo do programa, ela exibiu uma pulseira dada por Vanessa Lopes e disse que a influencer "tem um coração muito bom", para os apresentadores Thais Fersoza e Ed Gama. A dupla acalmou a ex-participante e falou que Vanessa está melhor.
O resultado da berlinda incomodou a ex-sister. Ela olhou para a câmera durante a entrevista no Bate-Papo BBB e disse, "eu ser eliminada tudo bem, mas para a Fernanda?".
Deniziane, que prefere ser chamada de Anny, disse ter princípio e criticou a adversária, "gente, ela falou do corpo da Alane", contou.
A confusão mencionada pela mineira aconteceu no dia 31 de janeiro. Alane criticou a elasticidade de Fernanda, que revidou dizendo que a perna da sister era "molenguinha".
"O mesmo tanto que você está tentando processar, a gente está tentando entender o porquê você saiu", disse a administradora e irmã gêmea da entrevistada Deniziene Ferreira. Ela consolou Anny e disse que talvez o Brasil queira ver "pessoas como a Fernanda".
Por outro lado, os vídeos do público mostrados para a eliminada evidenciaram que parte dos telespectadores viam ela como planta, quem não se movimenta no reality.
Uma parcela dos fãs do programa também criticaram o término da sister com Matteus. "Não foi por causa da barba, gente. Ele é lindo de qualquer jeito e tem um coração muito bom. Não queria machucar ele", disse Anny.
Ela falou que já pensava em se separar do brother na casa, "alguns dias antes eu já estava chorando. Eu desabafava muito com a médica do programa", revelou.