BBB 24: veja carta que Raquele receberia da família no dia do aniversário

Família de Raquele, do BBB 24, faz carta em homenagem ao aniversário dela Crédito: Instagram/@raquele.cardozo

A capixaba Raquele completou mais um ano de vida, nesta segunda-feira (19). Confinada no BBB 24, a doceira de Aracruz comemorou os 23 anos longe da família e amigos - porém, com uma liderança. Mas o que parecia estar tudo bem, acabou com um momento de tensão na dinâmica Sincerão.

Os brothers e sisters tiveram que escolher cartas de familiares dos colegas de jogo para triturar. Quem não tivesse sido escolhido, poderia ler o texto e ficar com a lembrança até o final do programa. Apenas Davi, Wanessa, Deniziane e Fernanda receberam as mensagens no final. A carta de Raquele foi triturada por Davi.

Apesar da capixaba não ter recebido a carta da família, seu perfil oficial no Instagram publicou os textos escritos pelo noivo, Carlos Eduardo, a mãe, Rosinete, o pai, Jabeis, e a irmã, Josiquele. Todas as mensagens foram escritas à mão e tiveram como foco dar 'forças' para o restante do jogo.

“Oi, meu amor. Mamãe te ama muito. Eu quero te dizer que estou orgulhosa de você e falar que aqui está tudo bem. Te amamos muito”, disse Rosinete Cardozo.

“Oi, Ra. Jô aqui. Estou muito feliz pela sua conquista. Você sempre foi e sempre será uma menina maravilhosa e amorosa. Que você possa crescer e florescer cada dia mais. Que enfrente seus gigantes, siga seu coração e se permita ser feliz. Te amo muito. Estou morrendo de saudades”, disse a irmã de Raquele, Josiquele Cardozo.

Veja abaixo o momento que Raquele escolhe a carta de Alane para ser triturada.

RAQUELE CONHECEU O NOIVO AOS 12 ANOS

Prova disso é seu namoro fora do jogo, que completou 8 anos nesta semana. Ela e o noivo Carlos Eduardo se conheceram aos 12 anos na escola em Aracruz.