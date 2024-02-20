BBB 24: veja carta que Raquele receberia da família no dia do aniversário

A capixaba Raquele completou mais um ano de vida, nesta segunda-feira (19). Confinada no BBB 24, a doceira de Aracruz comemorou os 23 anos longe da família e amigos - porém, com uma liderança. Mas o que parecia estar tudo bem, acabou com um momento de tensão na dinâmica Sincerão.
Os brothers e sisters tiveram que escolher cartas de familiares dos colegas de jogo para triturar. Quem não tivesse sido escolhido, poderia ler o texto e ficar com a lembrança até o final do programa. Apenas Davi, Wanessa, Deniziane e Fernanda receberam as mensagens no final. A carta de Raquele foi triturada por Davi.
Apesar da capixaba não ter recebido a carta da família, seu perfil oficial no Instagram publicou os textos escritos pelo noivo, Carlos Eduardo, a mãe, Rosinete, o pai, Jabeis, e a irmã, Josiquele. Todas as mensagens foram escritas à mão e tiveram como foco dar 'forças' para o restante do jogo.
“Oi, meu amor. Mamãe te ama muito. Eu quero te dizer que estou orgulhosa de você e falar que aqui está tudo bem. Te amamos muito”, disse Rosinete Cardozo.
“Oi, Ra. Jô aqui. Estou muito feliz pela sua conquista. Você sempre foi e sempre será uma menina maravilhosa e amorosa. Que você possa crescer e florescer cada dia mais. Que enfrente seus gigantes, siga seu coração e se permita ser feliz. Te amo muito. Estou morrendo de saudades”, disse a irmã de Raquele, Josiquele Cardozo.
Veja abaixo o momento que Raquele escolhe a carta de Alane para ser triturada.
RAQUELE CONHECEU O NOIVO AOS 12 ANOS
Apesar de Raquele ter sido apontada como ‘planta’ por muitos telespectadores, a capixaba vem se destacando no BBB 24. Na última semana, a doceira conquistou a liderança do programa e colocou Deniziane no paredão deste domingo (18). E pelo visto Raquele está com sorte no jogo e no amor.
Prova disso é seu namoro fora do jogo, que completou 8 anos nesta semana. Ela e o noivo Carlos Eduardo se conheceram aos 12 anos na escola em Aracruz.
“A gente se conheceu com 12 anos. Nós éramos melhores amigos na escola, sempre fomos muito próximos. Naquela época era amizade mesmo, não tinha maldade. Com o tempo a amizade virou amor, foi tudo muito natural. Fui me apaixonando”, contou Carlos para HZ.