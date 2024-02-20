Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 24

No 'BBB 24', Yasmin detona Nizam: 'Não quer corpo de mulher de verdade'

Conversa considerada machista aconteceu na primeira semana no quarto do líder que também envolveu Rodriguinho, Vinicius e Pizane
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Fevereiro de 2024 às 08:57

Yasmin Brunet se emociona ao ver o 'desfile de imperfeição' promovido por seus companheiros de programa após as falas consideradas machistas de Nizam voltarem à tona
Yasmin Brunet se emociona ao ver o 'desfile de imperfeição' promovido por seus companheiros de programa após as falas consideradas machistas de Nizam voltarem à tona Crédito: Reprodução/TV Globo
A modelo Yasmin Brunet criticou Nizam após descobrir os comentários que o ex-brother fez sobre seu corpo no Big Brother Brasil. Na manhã desta segunda, 19, Lucas Henrique contou para Yasmin e Leidy o que ouviu de Rodriguinho. Segundo ele, Nizam teria dito que "as mulheres da casa pareciam mais bonitas pela internet".
"Eu acho que me falaram isso pra amenizar algo que ele falou antes", comentou Lucas. Yasmin respondeu: "Claro... Ele não quer corpo de mulher de verdade."
Ao explicar a história para Wanessa, Yasmin disse: "O Nizam falou que ele achou que o corpo das mulheres aqui na casa iam ser mais bonitos, porque na internet eram mais bonitos. Aquele lindo, com a cara do gênio do Aladdin, com aquela barba bizarra, todo estranho."
Lucas Henrique disse à modelo que o comentário parecia direcionado a uma pessoa específica - no caso, à própria Yasmin.
Mais tarde, Yasmin chorou com as declarações e foi consolada por Wanessa. "Ele colocou várias coisas na minha cabeça", disse Yasmin. A cantora retrucou: "Você vai deixar ele entrar na sua cabeça?". A modelo respondeu: "Já entrou. São questões minhas", disse.
Wanessa retrucou: "Você é linda de morrer. Não deixa isso entrar na sua cabeça."

Relembre o caso

Logo na primeira semana do BBB 24, o cantor Rodriguinho fez uma série de comentários sobre a aparência, o corpo e os hábitos alimentares de Yasmin Brunet. Durante a liderança do ex-Travessos, em conversa com Nizam, o brother disse que o físico da modelo "já foi melhor" e que ela se descuidou.
No quarto do líder, onde é possível acompanhar imagens da casa, era possível ver Yasmin se preparando para tomar banho. Nizam, então, perguntou a opinião dos brothers sobre o corpo da modelo. O paratleta Vinicius Rodrigues se esquivou e respondeu que não gostava de loiras.
"Não estou falando de cor de cabelo", respondeu Nizam. Depois, Rodriguinho disse que o físico de Yasmin "já foi melhor".
"Ela já foi melhor, mas está mais velha hoje. Mas o rosto dela é lindo", disse Rodriguinho. "O rosto dela é lindo, mas acho o corpo dela meio estranho, tá ligado? A bunda dela...", respondeu Nizam.
Na casa, Yasmin chegou a dizer que sofria de compulsão alimentar.
Já eliminado, Nizam falou sobre a polêmica no programa Mais Você. "[Meu comportamento foi] Ridículo, infantil. Tenho uma irmã mulher, uma mãe e uma sobrinha. Imagina se falassem isso delas. Infelizmente, para aprender, a gente tem que errar. Estou feliz que saí nesse momento e consigo olhar para esse erro antes de ser algo muito pior. Consigo olhar, entender e me reconstruir", comentou o ex-brother.

Veja Também

Sorte no amor e no jogo? Raquele, do BBB 24, conheceu o atual namorado aos 12 anos

Participantes do 'BBB' podem votar em si mesmos? Boninho explica 'estratégia' de Wanessa

Deniziane, Fernanda e Matteus disputam o nono paredão do 'BBB 24'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos Yasmin Brunet bbb 24
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trecho urbano da BR-101, que cruza a Serra do bairro Belvedere até as imediações do Viaduto de Carapina, foi municipalizado
Radares da Avenida Mestre Álvaro seguem sem prazo para começar a operar na Serra
Imagem de destaque
Copa do Mundo 2026: 10 mitos e verdades sobre vistos para os EUA
Imagem de destaque
Sobrancelhas falhadas: 6 fatores que podem causar a queda dos fios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados