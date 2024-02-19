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Regras

Participantes do 'BBB' podem votar em si mesmos? Boninho explica 'estratégia' de Wanessa

Na última festa do reality, a artista havia declarado que votaria em si mesma. Boninho usou as redes sociais para explicar a ação
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Fevereiro de 2024 às 12:05

Wanessa Camargo no BBB 24
Wanessa Camargo no BBB 24 Crédito: Reprodução/TV Globo
Boninho, diretor do Big Brother Brasil 24, aproveitou uma "estratégia" de Wanessa Camargo para explicar neste domingo, 18, uma das regras do programa. Durante a última festa do reality, a artista havia declarado que votaria em si mesma. Boninho usou as redes sociais para apontar que a ação causaria a "eliminação automática" da sister.
"Isso não pode acontecer, está na regra. Se ela se negar a votar em alguém, é eliminação automática", pontuou. Na sequência, o diretor mandou "um beijo" para a cantora. "Você caiu nessa loucura. Acho que as pessoas têm que aprovar, reprovar, tanto faz", disse.
Ele ainda disse que o jogo "é uma grande brincadeira e vale tudo". "Se 'pipocar', está fora. Se for só 'papo furado', tudo bem. Brincar de BBB não é fácil. Mas aqui fora é outro jogo. Game é game. Vida é vida", escreveu Boninho na legenda.
Apesar disso, Wanessa decidiu votar em Fernanda na formação do Paredão neste domingo. A indicação da cantora terminou como uma das mais votadas da casa. Ela enfrenta a berlinda contra Deniziane e Matteus.

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