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Ivete Sangalo declara torcida para Davi no 'BBB 24': 'Gente de bem, trabalhador'

"Aquela casa deixa a pessoa doida, né? E a bichinha (Juliette) segurou uma peteca. E eu vejo a história de Davi se construir assim", disse a cantora
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Fevereiro de 2024 às 09:45

Ivete Sangalo declara torcida para Davi no 'BBB 24'
Ivete Sangalo declara torcida para Davi no 'BBB 24' Crédito: Reprodução/Instagram e Globo/Divulgação
Ivete Sangalo declarou que já tem um favorito no Big Brother Brasil: Davi. O brother, que é de Salvador, foi elogiado pela cantora, que estava ao lado de Juliette em seu trio elétrico no carnaval.
"Aquela casa deixa a pessoa doida, né? E a bichinha segurou uma peteca...", disse, falando para Juliette. "E eu vejo a história de Davi se construir assim. Gente de bem, trabalhador", continuou a cantora.
"Ele tem 20 anos? 21? O bicho é miserável, tem a cabeça boa, e o povo tá descendo a madeira nele. A minha torcida é declarada para o Davi. Nunca falei isso, mas vou falar, porque eu não estou aguentando. Estão apertando a mente do menino porque o menino é inteligente, articulado", disse.
Ivete ainda completou que, "em Salvador, Davi é fechamento".
Ao lado de Ludmilla, a cantora, emplacou o hit do carnaval, 'Macetando', que rendeu polêmicas com Baby do Brasil.
"Todos atentos porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achá-lo", declarou Baby.
Ivete, então, respondeu: "Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente 'maceta' o apocalipse".

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