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"Apocalipse"

Baby do Brasil nega briga com Ivete e diz que ambas tiveram apenas 'divergência de opinião'

"Como disse Mahatma Gandhi, 'divergência de opinião não é motivo para brigas', disse Baby do Brasil em uma postagem nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Fevereiro de 2024 às 11:32

Baby do Brasil faz discurso religioso e Ivete rebate: 'Macetar o apocalipse'
Baby do Brasil fez discurso religioso e Ivete rebateu: 'Macetar o apocalipse' Crédito: Reprodução/X
Após um vídeo viralizar no qual Ivete Sangalo dá um corte em Baby do Brasil, a artista resolveu se pronunciar a respeito do caso. Baby negou que tenha ocorrido briga entre as duas e disse amar Ivete.
No domingo (11), no Carnaval de Salvador, Baby, entre uma música e outra, disse que o apocalipse iria chegar em breve. Sangalo cortou a colega, que pregava na frente dos foliões. Agora, pelas redes sociais, Baby se pronunciou.
"Gente, são oito e pouco da manhã e ainda não dormi, mas queria deixar uma mensagem para todos por tudo o que aconteceu quando viralizou o que eu disse. Em breve postarei o vídeo da Ivete me honrando, para vocês saberem que não tivemos nenhuma briga. Como disse Mahatma Gandhi, 'divergência de opinião não é motivo para brigas', disse ela numa postagem.
"Eu amo a Ivete, ela é uma amiga antiga e Jesus a ama muito mais. Tudo o que aconteceu está na direção de Deus", escreveu Baby antes de voltar a enfatizar sobre um apocalipse.
"Eu ouvi no meu ouvido direito o Pai falar. Tenho que obedecer e obedeci, minha boca falou do apocalipse e do arrebatamento. O apocalipse tem que acontecer, pois é o único jeito de Deus interferir. Procure o Senhor enquanto é possível achá-lo", finalizou.

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