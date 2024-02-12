Baby do Brasil nega briga com Ivete e diz que ambas tiveram apenas 'divergência de opinião'

Baby do Brasil fez discurso religioso e Ivete rebateu: 'Macetar o apocalipse' Crédito: Reprodução/X

No domingo (11), no Carnaval de Salvador, Baby, entre uma música e outra, disse que o apocalipse iria chegar em breve. Sangalo cortou a colega, que pregava na frente dos foliões. Agora, pelas redes sociais, Baby se pronunciou.

"Gente, são oito e pouco da manhã e ainda não dormi, mas queria deixar uma mensagem para todos por tudo o que aconteceu quando viralizou o que eu disse. Em breve postarei o vídeo da Ivete me honrando, para vocês saberem que não tivemos nenhuma briga. Como disse Mahatma Gandhi, 'divergência de opinião não é motivo para brigas', disse ela numa postagem.

"Eu amo a Ivete, ela é uma amiga antiga e Jesus a ama muito mais. Tudo o que aconteceu está na direção de Deus", escreveu Baby antes de voltar a enfatizar sobre um apocalipse.