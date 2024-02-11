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Traição?

Marcelo Adnet confirma separação após ser flagrado aos beijos no carnaval

Ao jornalista Leo Dias, ele desmentiu ter traído a então esposa, a engenheira Patrícia Cardoso, e disse que o casamento entre os dois teve fim antes do carnaval
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Fevereiro de 2024 às 11:41

Marcelo Adnet se pronunciou após ser flagrado aos beijos com uma mulher no fim do primeiro dia de desfiles na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Ao jornalista Leo Dias, ele desmentiu ter traído a então esposa, a engenheira Patrícia Cardoso, e disse que o casamento entre os dois teve fim antes do carnaval.
"Eu e ex esposa, não estamos mais juntos", falou Adnet ao jornalista. Os dois são pais de Alice, de 3 anos, e estavam juntos há cerca de sete anos.
Marcelo Adnet é flagrado beijando outra no carnaval e esposa se pronuncia
Marcelo Adnet é flagrado beijando outra no carnaval e esposa se pronuncia Crédito: Reprodução/Instagram
Mesmo com a divulgação da separação, o flagra pareceu não ter agradado a ex-esposa de Adnet. Na manhã deste sábado (10), Patrícia Cardoso compartilhou uma foto nos stories. "Tô ótima, galera, SQN [só que não]. Juntas somos mais", escreveu "Bora crescer essa rede de apoio."

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