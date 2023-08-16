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Sexo e ciúmes

Sabrina Sato e Adnet falam de suas próprias experiências em novo programa

'Sobre Nós Dois' aposta na fórmula do 'bate-papo sem filtros' e estreia nesta quinta-feira (17), no GNT e no Globoplay
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Agosto de 2023 às 11:58

Sabrina Sato e Adnet falam de suas próprias experiências em novo programa
Sabrina Sato e Adnet falam de suas próprias experiências em novo programa Crédito: Reprodução/Instagram/@marceloadnet0/@sabrinasato
Programas sobre relacionamentos não são novidade na televisão, muito pelo contrário. Por isso, Sabrina Sato e Marcelo Adnet vão tentar mostrar, com toda a espontaneidade e a capacidade de improviso que ambos têm, que é possível a fórmula se reinventar.
A partir desta quinta-feira (17), os dois apresentadores se encontram no comando de "Sobre Nós Dois", nova atração do Globoplay e do canal pago GNT. A proposta parece divertida: eles recebem três duplas (casais, amigos inseparáveis, colegas de trabalho), sendo duas famosas e uma de anônimos. O papo começa com histórias peculiares das relações e vai se desdobrando em todo tipo de assunto correlato, como sexo, ciúmes, manias e o que mais couber neste universo.
Para Adnet, falar sobre sua própria vida sexual foi a parte mais difícil do trabalho. "A gente revelou uma coisa que foi, para mim e sei que para a Sabrina, muito desagradável: a nossa frequência sexual. A gente foi humilhado (risos). Você pensa: 'Nossa, tudo isso?'". Sabrina concordou, entre risadas: "Eu tô solteira, mas você...".
Essa autoexposição dos apresentadores acaba encorajando os convidados a falarem mais e mais, sem vergonha ou insegurança. "Quando tem algo íntimo, encoraja o outro a se abrir", diz Adnet. "Todo mundo tem traumas, acertos... e é um programa em que a gente conta a derrota como se fosse uma vitória."
Sabrina, que se define como "fofoqueira", concorda que falar sobre sua intimidade pode ser, ao mesmo tempo, engraçado e libertador. Desde que se separou de Duda Nagle, em março deste ano, ela tem falado pouco sobre suas relações, talvez porque não tenha surgido ninguém que valesse a pena virar um assunto.
"Minha vida de solteira tá tranquila, quase igual à de casada, não muda muita coisa. A rotina continua igual, só não tenho ninguém assiiiim", diz, rindo e fazendo um gesto engraçado. Sobre a separação, tema que com certeza será abordado em algum momento, ela diz que é isso aí: o amor acabou, hora de seguir em frente e tocar o barco.
"Quando separa, já acabou, não tem mais nada, apesar do respeito e carinho. Eu não tenho esse problema. Falo o que tiver que falar mesmo." E tanto fala que no primeiro episódio contou que sua coleção de brinquedos eróticos ganhou recentemente um pênis de borracha atrelado a uma cinta -popularmente conhecido como cintaralho.
O programa ainda tem uma plateia ativa, composta também por duplas: todos podem opinar em enquetes dadas aos convidados e apresentam seus relatos. Entre os convidados, estão Paulo Vieira, Deborah Secco, Antônio Fagundes, Xuxa e Junno Andrade, Manu Gavassi e Rafa Kalimann, Camila Queiroz e Klebber Toledo, Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, Fábio Porchat e o ex-namorado de Sabrina, João Vicente.
"Sobre Nós Dois" será exibido às terças e quintas, às 18h, na plataforma de streaming e às 22h30 no canal de TV a cabo. A primeira temporada é formada por dez episódios.

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