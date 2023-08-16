Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Ashton Kutcher e Mila Kunis alugam casa de hóspedes em mansão de frente para o mar
Famosos

Ashton Kutcher e Mila Kunis alugam casa de hóspedes em mansão de frente para o mar

Atores anunciam parceria com plataforma de aluguel por temporada e abrem espaço por uma noite sem custos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Agosto de 2023 às 11:27

Mila Kunis e Ashton Kutcher para a 9ª Cerimônia do Prêmio Breakthrough no Academy Museum of Motion Pictures, em 15 de abril de 2023, em Los Angeles
Mila Kunis e Ashton Kutcher para a 9ª Cerimônia do Prêmio Breakthrough no Academy Museum of Motion Pictures, em 15 de abril de 2023, em Los Angeles Crédito: Shutterstock
Ashton Kutcher e Mila Kunis resolveram alugar a casa de hóspedes de sua mansão de frente para o mar em Santa Barbara, na Califórnia. O casal de atores anunciou que irá receber pessoalmente o grupo até quatro pessoas por uma única noite, neste sábado (19).
"Estaremos lá para receber você na chegada e garantir que você tenha tudo o que precisa para uma estadia divertida na praia", disseram Mila e Ashton, que prometem ainda participarem de conteúdos com os "inquilinos".
O preço está listado pela hospedagem é US$ 0 no site de uma plataforma de aluguel por temporada escolhida por eles em uma parceria. A casa é um bangalô na frente da praia, com dois quartos, cozinha top de linha integrada à sala, banheiros, hidromassagem ao ar livre, lavanderia, lareira e wi-fi. A hospedagem também inclui refeições e bebidas.
"A nossa casa de praia no Condado de Santa Barbara é nosso lar longe de casa, especialmente quando precisamos de um pouco de R&R (vocês, meus pais, sabem do que estamos falando)", escreveu o casal. "A poucos passos da praia, e com belas vistas para as montanhas de Santa Ynez, você não encontrará escassez de pontos turísticos e muitas atividades para uma estadia de verão inesquecível", explicaram Mila e Ashton.

Veja Também

Madonna atrasa de novo datas de shows da sua turnê pela América do Norte

'Johnny Depp x Amber Heard': o que esperar do documentário da Netflix

Léa Garcia deixou série gravada em canal da Globo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Slowjamastan: a mais nova 'nação' do mundo, da qual você nunca ouviu falar
Imagem de destaque
Corrida na orla de Camburi homenageia comandante Dayse Barbosa
Obra da artista Angela Gomes
Artista capixaba transforma paisagens do ES em pinturas afetivas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados