Ashton Kutcher e Mila Kunis alugam casa de hóspedes em mansão de frente para o mar

Mila Kunis e Ashton Kutcher para a 9ª Cerimônia do Prêmio Breakthrough no Academy Museum of Motion Pictures, em 15 de abril de 2023, em Los Angeles Crédito: Shutterstock

Ashton Kutcher e Mila Kunis resolveram alugar a casa de hóspedes de sua mansão de frente para o mar em Santa Barbara, na Califórnia. O casal de atores anunciou que irá receber pessoalmente o grupo até quatro pessoas por uma única noite, neste sábado (19).

"Estaremos lá para receber você na chegada e garantir que você tenha tudo o que precisa para uma estadia divertida na praia", disseram Mila e Ashton, que prometem ainda participarem de conteúdos com os "inquilinos".

O preço está listado pela hospedagem é US$ 0 no site de uma plataforma de aluguel por temporada escolhida por eles em uma parceria. A casa é um bangalô na frente da praia, com dois quartos, cozinha top de linha integrada à sala, banheiros, hidromassagem ao ar livre, lavanderia, lareira e wi-fi. A hospedagem também inclui refeições e bebidas.