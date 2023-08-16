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Léa Garcia deixou série gravada em canal da Globo

Atriz fez participações em três episódios de 'Vizinhos', produção de humor do Canal Brasil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Agosto de 2023 às 10:40

Léa Garcia (atriz homenageada). Sessão encerramento do 14 Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, com exibição do filme
Léa Garcia (atriz homenageada). Sessão encerramento do 14 Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, com exibição do filme "Compasso de Espera" de Antunes Filho, no CineSesc. Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress
O público vai poder acompanhar um trabalho inédito de Léa Garcia na próxima semana. Isso porque a atriz deixou uma produção gravada para um canal da Globo. Morta nesta terça-feira (15), aos 90 anos, a artista participou de "Vizinhos", série do Canal Brasil.
Com previsão de estreia para a próxima sexta-feira (25), às 22h30, a produção conta com dez episódios. Cada capítulo é independente entre si e vai contar uma história que envolve romance, violência, voyeurismo ou infidelidade. Léa estreia os capítulos seis, sete e dez e as cenas foram gravadas no início de 2022.
A primeira aparição da atriz vai ser como uma avó que enfrenta demência e cuida do neto, interpretado por Diego Francisco. No episódio "Claraboia", ela vai viver uma mulher que recebe uma reclamação de que está fazendo muito barulho durante o sexo. Neste, contracenam com ela Otávio Müller e Josie Antello.
Já no episódio dez, ela vai ser uma mercenária chefe do tráfico, ao lado de Jefferson Brasil e Julio Adrião. "Vizinhos" também tem atuação de Natália Lage e é dirigida por José Eduardo Belmonte, com produção da Cine Group.
A atriz estava junto com o filho em Gramado, no Rio Grande do Sul, para ser homenageada no Festival de Gramado pelo conjunto da obra.

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