Angélica volta à Rede Globo com programa para comemorar os 50 anos

Angélica comanda programa de entrevistas no Globoplay e GNT Crédito: Reprodução / Youtube

Prestes a completar 50 anos, Angélica volta à Globo, emissora que foi sua casa por 24 anos com uma série especial para comemorar a data, em 30 de novembro. A produção "Angélica: 50 e Tanto" vai receber artistas mulheres como Anitta, Xuxa Meneghel, Sandy, Eliana e Preta Gil para um bate-papo, conforme descrito pela apresentadora no Instagram.

A produção pretende contar histórias inéditas de sua carreira e vai ser dividida em cinco episódios, disponíveis no canal GNT e no Globoplay, em novembro.

"Temos um presente para comemorar. Um programa novo, com convidadas muito especiais que eu vou receber na minha casa para trocas confidências, afetos e emoções", diz ela em vídeo de divulgação.