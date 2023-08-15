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Televisão

Angélica volta à Rede Globo com programa para comemorar os 50 anos

Produção vai retratar momentos inéditos da carreira de apresentadora: "Resgate de lembranças"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Agosto de 2023 às 14:43

Angélica fala sobre abuso sexual que sofreu na adolescência
Angélica comanda programa de entrevistas no Globoplay e GNT Crédito: Reprodução / Youtube
Prestes a completar 50 anos, Angélica volta à Globo, emissora que foi sua casa por 24 anos com uma série especial para comemorar a data, em 30 de novembro. A produção "Angélica: 50 e Tanto" vai receber artistas mulheres como Anitta, Xuxa Meneghel, Sandy, Eliana e Preta Gil para um bate-papo, conforme descrito pela apresentadora no Instagram.
A produção pretende contar histórias inéditas de sua carreira e vai ser dividida em cinco episódios, disponíveis no canal GNT e no Globoplay, em novembro.
"Temos um presente para comemorar. Um programa novo, com convidadas muito especiais que eu vou receber na minha casa para trocas confidências, afetos e emoções", diz ela em vídeo de divulgação.
Angélica deixou a Globo em 2020. Seus últimos trabalhos por lá foram os programas "Cartas Para Eva" e "Simples Assim". Depois do fim do contrato, ela assinou com a plataforma HBO Max.

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