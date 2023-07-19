Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Pressão nas redes sociais: Angélica faz reflexão sobre autocuidado na internet
Desapego digital

Pressão nas redes sociais: Angélica faz reflexão sobre autocuidado na internet

Apresentadora fala sobre a importância de manter limites saudáveis entre o mundo digital e o real
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Julho de 2023 às 10:44

Angélica compartilhou nas redes sociais registros da última viagem
Angélica compartilhou nas redes sociais registros da última viagem Crédito: Instagram/@angelicaksy
Em vídeo publicado no Instagram, Angélica fez uma reflexão sobre autocuidado e bem-estar nas redes sociais: "Procurei ferramentas para lidar com isso". A apresentadora disse aos internautas que já se comparou com outras pessoas buscando a vida perfeita. No sobe e desce da tela e entre um clique e outro nos stories, a pressão para ter uma rotina produtiva toma conta do ambiente virtual.
A "conversa franca" propõe uma reflexão sobre hábitos saudáveis na internet e a prática do desapego digital para viver o mundo real. Além disso, Angélica propõe momentos de autocuidado como a prática de exercícios físicos. O pedido não é à toa, um levantamento feito pela Comscore mostrou que os brasileiros passam 46 horas por mês em redes sociais. A pesquisa também diz que as redes sociais mais acessadas pelos usuários no Brasil são YouTube, Facebook e Instagram com alcance de 96,4%, 85,1% e 81,4%, respectivamente.
Em meio a esses números, a apresentadora sugere que as pessoas procurem relacionamentos significativos na vida real. Além disso, ela pede que os internautas não julguem a vida alheia baseado no que é visto nas redes sociais como um cuidado com a saúde mental.

Veja Também

Madonna compartilha primeiras fotos durante recuperação de infecção bacteriana

Caso do "viúvo do Twitter" viraliza e abre debate sobre exposição de relações nas redes

Filho do ex-jogador Ronaldo Fenômeno exibe corpo definido após noite de treino

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiat Strada Ultra
Domínio das picapes e avanço da BYD marcam 1º trimestre automotivo no ES
Imagem de destaque
6 livros para crescer na carreira e nos negócios
Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados