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Nas redes

Filho do ex-jogador Ronaldo Fenômeno exibe corpo definido após noite de treino

O DJ e produtor musical Ronald costuma compartilhar nas redes sociais sua rotina de exercícios físicos. Ele adquiriu hábitos saudáveis há um ano
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Julho de 2023 às 16:00

Ronald, filho do ex-jogador Ronaldo Fenômeno
Ronald, filho do ex-jogador Ronaldo Fenômeno Crédito: Reprodução/Instagram
Ronald, o primogênito do ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno, compartilhou a clássica foto no espelho, na última segunda-feira, 17, nos stories do Instagram, direto da academia. Na imagem, o DJ e produtor musical de 23 anos revela a silhueta sequinha - resultado da dedicação aos treinos que ele costuma postar nas redes sociais - logo após uma noite intensa de exercícios.
O filho do Fenômeno com a comentarista esportiva e ex-jogadora de futebol Milene Domingues mudou de vida ao dar adeus ao sedentarismo e perdeu 20 quilos. Ele vem compartilhando com seus seguidores todas as fases de sua transformação, que aconteceu em um ano com dietas e muita malhação.
Boa relação
Em novembro de 2022, Milene Domingues comentou sobre a importância de manter uma relação de respeito com o ex-marido, Ronaldo, desde a separação do casal, em prol do bem-estar do filho, na época com apenas 2 anos.
"As pessoas precisam ter as questões muito bem resolvidas como homem e mulher porque os papéis de pai e mãe vão ser para o resto da vida. E as coisas fluem. Você pode, às vezes, não concordar, mas a palavra respeito explica tudo. A gente tem que entender que o nosso bem maior e a gente luta pela felicidade do nosso filho. E nenhum filho é feliz quando os pais brigam", explicou ela, à Quem.

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