Filho do ex-jogador Ronaldo Fenômeno exibe corpo definido após noite de treino

Ronald, filho do ex-jogador Ronaldo Fenômeno Crédito: Reprodução/Instagram

Ronald, o primogênito do ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno, compartilhou a clássica foto no espelho, na última segunda-feira, 17, nos stories do Instagram, direto da academia. Na imagem, o DJ e produtor musical de 23 anos revela a silhueta sequinha - resultado da dedicação aos treinos que ele costuma postar nas redes sociais - logo após uma noite intensa de exercícios.

O filho do Fenômeno com a comentarista esportiva e ex-jogadora de futebol Milene Domingues mudou de vida ao dar adeus ao sedentarismo e perdeu 20 quilos. Ele vem compartilhando com seus seguidores todas as fases de sua transformação, que aconteceu em um ano com dietas e muita malhação.

Boa relação

Em novembro de 2022, Milene Domingues comentou sobre a importância de manter uma relação de respeito com o ex-marido, Ronaldo, desde a separação do casal, em prol do bem-estar do filho, na época com apenas 2 anos.