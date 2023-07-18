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Polêmica

Elton John dá testemunho de defesa de Kevin Spacey em julgamento sobre abuso sexual

Depoimento do cantor acontece devido a acusações de agressão sexual em andamento contra Spacey em Londres; marido do músico alegou que participação do ator em seu evento na cidade britânica criou ‘emoção’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Julho de 2023 às 10:49

Elton John dá testemunho de defesa de Kevin Spacey em julgamento sobre abuso sexual,
Elton John dá testemunho de defesa de Kevin Spacey em julgamento sobre abuso sexual, Crédito: Reuters/Folhapress
O cantor Elton John se apresentou como testemunha de defesa no julgamento do ator Kevin Spacey, nesta segunda-feira, 17. A informação foi divulgada pelo The Hollywood Reporter. Spacey é acusado por 12 abusos a quatro homens. Ele nega todas as acusações.
O cantor britânico deu seu depoimento ao lado do marido David Furnish por meio de um vídeo. Ele estava no escritório do seu advogado em Mônaco, na Europa. A presença de Elton John no julgamento se dá devido a acusações de agressão sexual em andamento em Londres.
Durante a sua fala, o músico esclareceu a participação de Spacey no evento beneficente anual promovido pelo cantor em 2017, em Londres. Trata-se do Elton John AIDS Foundation, organização que arrecada dinheiro para vítimas de AIDS. Segundo o músico, o ator se deslocou da solenidade no último momento e passou a noite em sua casa em Windsor, cidade da Inglaterra.
De acordo com o marido de Elton John, David Furnish, o ator só compareceu àquela celebração e que não tinha conhecimento sobre Spacey ter sido convidado para outro evento. Caso contrário, teria sido fotografado.
"Ficou entendido que nós estávamos promovendo um evento de caridade para erradicar o estigma sobre a doença.", disse. "Qualquer celebridade que viesse ao evento sabia que seria fotografada". Furnish pontuou ainda que a presença surpresa de Spacey criou "muito burburinho e emoção".
ACUSAÇÕES
Quatro homens acusam Kevin Spacey de agredi-los sexualmente, descrevendo os encontros perturbadores que passaram de toques indesejados a agressões agressivas na virilha. Um homem que chamou Spacey de "vil predador sexual" disse que desmaiou ou adormeceu no apartamento do ator em Londres e acordou com o ator fazendo sexo oral nele.
A promotora Christine Agnew chamou Spacey de "valentão sexual" que "se delicia em fazer os outros se sentirem impotentes e desconfortáveis".
Um de seus acusadores disse que, em várias ocasiões ao longo dos anos, Spacey tocou a parte interna de sua coxa, nádegas e virilha de maneiras indesejadas que o deixaram desconfortável.
A carícia aconteceu quando o homem estava dirigindo Spacey e o ator agarrou sua virilha com tanta violência que quase saiu correndo da estrada. A suposta vítima disse à polícia que alertou Spacey para nunca mais fazer isso e ameaçou denunciá-lo.

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