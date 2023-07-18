Protagonista de 'Mar do Sertão', Isadora Cruz é internada com infecção no rim Crédito: Reprodução/Instagram/@isadoracruz

Isadora Cruz, intérprete de Candoca na novela Mar do Sertão, da TV Globo, foi internada no Hospital São Luís, em São Paulo. A atriz contou por meio das redes sociais que, após sentir dores nas costas, foi diagnosticada com pielonefrite aguda, uma infecção nos rins.

"Estava há alguns dias sentindo uma dor nas costas, que achava que era uma simples dor muscular. Tentei algumas terapias e a dor persistia, mas como estou em um ritmo intenso de trabalho, pensei que fosse uma tensão normal e fui seguindo minha vida achando que estava tudo bem", contou ela, na legenda de algumas fotos publicadas no Instagram. Em duas delas, a atriz está no leito da unidade médica.

"Até que acordei domingo passado queimando de febre, com calafrios e a dor, que era antes só na lombar, se espalhou por todo abdômen até irradiar para as pernas ao ponto de não conseguir nem andar", continuou Isadora.

Para finalizar, a atriz ainda fez um alerta aos fãs e seguidores: "Senti a necessidade de fazer este post para alertar, principalmente às mulheres, que têm a anatomia favorável a essas infecções, pelo fato da uretra ser naturalmente mais curta".

E completou: "É uma doença que muitas vezes pode ser silenciosa e se não tratada adequadamente, pode desencadear insuficiência renal crônica ou em casos mais graves, a infecção pode se espalhar pelo corpo e causar falência múltipla de órgãos".

Isadora Cruz recebeu muitas mensagens de apoio e carinho de amigos famosos na publicação. Alinne Moraes, Lucy Alves, Gabriel Sater e Chico César desejaram melhores para a atriz. "Eita, que susto! Fique bem!", emendou Jose de Abreu.

Fãs também desejaram que Isadora se recupere logo, além de agradecerem o alerta. "Vibrando positivamente pela sua plena recuperação! Grata pelo alerta!", disse uma seguidora. "Repouso e melhoras, minha linda! Torcemos e pedimos a Papai do céu por você!", falou outra.