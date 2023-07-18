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Sofía Vergara e Joe Manganiello anunciam divórcio

Casal estava junto há sete anos e decisão ocorre durante o aniversário de 51 anos de Sofia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Julho de 2023 às 10:04

Sofia Vergara e Joe Manganiello para a 94ª edição do Oscar
Sofia Vergara e Joe Manganiello para a 94ª edição do Oscar Crédito: Reuters/Folhapress
Sofía Vergara e Joe Manganiello anunciaram que estão se separando após sete anos de casamento. Conforme anunciado em um comunicado divulgado pelo casal ao site Page Six, a decisão de divórcio foi amigável. Eles pediram respeito à privacidade durante essa nova fase de suas vidas.
A notícia da separação surge em um momento em que a atriz está na Itália comemorando seu 51º aniversário entre amigos. A ausência de Manganiello no evento gerou especulações, principalmente após uma publicação enigmática em sua conta no Instagram, em que ele escreveu apenas "Parabéns, Sofia".
Sofía e Joe oficializaram sua união em novembro de 2015 em uma cerimônia realizada em Palm Beach, na presença de mais de 400 convidados.
O casal se conheceu em 2014 durante o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, na época em que a atriz estava noiva de Nick Loeb.

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