Sofía Vergara e Joe Manganiello anunciam divórcio

Sofia Vergara e Joe Manganiello para a 94ª edição do Oscar Crédito: Reuters/Folhapress

Sofía Vergara e Joe Manganiello anunciaram que estão se separando após sete anos de casamento. Conforme anunciado em um comunicado divulgado pelo casal ao site Page Six, a decisão de divórcio foi amigável. Eles pediram respeito à privacidade durante essa nova fase de suas vidas.

A notícia da separação surge em um momento em que a atriz está na Itália comemorando seu 51º aniversário entre amigos. A ausência de Manganiello no evento gerou especulações, principalmente após uma publicação enigmática em sua conta no Instagram, em que ele escreveu apenas "Parabéns, Sofia".

Sofía e Joe oficializaram sua união em novembro de 2015 em uma cerimônia realizada em Palm Beach, na presença de mais de 400 convidados.