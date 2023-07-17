Nasceu!

Lindsay Lohan dá à luz seu primeiro filho

Pai do primeiro filho da atriz de 36 anos é o empresário Bader Shammas
Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Julho de 2023 às 17:59

Lindsay Lohan, 36, é a nova mamãe do pedaço. Nasceu o filho da atriz com o empresário Bader Shammas. Ela anunciou em março que estava grávida de seu primeiro filho.
A novidade foi confirmada à revista People pelos representantes da artista, mas ainda não se sabe a data exata do nascimento. "Lindsay Lohan e seu marido, Bader Shammas, deram as boas-vindas a um filho lindo e saudável chamado Luai. A família está muito apaixonada."
O nome do bebê é árabe e significa "escudo ou protetor". O parto ocorreu em Dubai, nos Emirados Árabes.
Filho da atriz Lindsay Lohan nasceu em Dubai Crédito: Reprodução/Instagram

