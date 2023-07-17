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Manoel Soares afirma que não descarta voltar a trabalhar com Patrícia Poeta

"Mas teria que ser algo tranquilo de acontecer", diz apresentador, em entrevista a Sonia Abrão, no programa A Tarde é Sua
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Julho de 2023 às 17:00

Manoel Soares fez a primeira aparição na televisão duas semanas após sair da Globo, em 30 de junho. O apresentador participou do A Tarde É Sua, na RedeTV! para falar sobre seu livro Para Meu Amigo Branco e novos projetos.
Manoel Soares deixou a Rede Globo nesta sexta (30)
Manoel Soares participou do A Tarde é Sua, na Rede TV! Crédito: Ju Coutinho/Globo
Durante a participação, ele disse que não descarta voltar a trabalhar com Patrícia Poeta no futuro, mas teria que ser algo tranquilo. "Sempre digo que não se entra duas vezes no mesmo rio, aquela água já passou. Não descarto absolutamente nada, mas teria que ser algo tranquilo de acontecer. Hoje tenho projeto pessoal que não caminha na mesma direção do que o da emissora."
Questionado se continua a acompanhar o programa "Encontro com Patrícia Poeta", o apresentador apenas disse que pessoas queridas de sua vida continuam por lá, como Tati Machado e Valéria Almeida, que assumiram a apresentação do programa quando Manoel saiu e Patrícia entrou de férias. Ele ainda falou que o que pensa não pode influenciar em seu trabalho.
"Fiquei feliz pelo trabalho delas [Tati e Valéria], muitas pessoas da minha vida trabalham lá. Se por acaso tiver uma informação relevante [no programa] e a minha equipe se recusar a repercutir, podem ter certeza de que vão ser advertidos."

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