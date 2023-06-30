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Polêmica

Manoel Soares se pronuncia sobre saída da Globo: "não estou magoado"

Ex-apresentador do Encontro fala pela primeira vez sobre sua inesperada partida do canal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 16:47

Manoel Soares se pronunciou nas redes sociais sobre a saída da Rede Globo nesta sexta-feira (30). O apresentador relembrou momentos importantes da emissora e do programa Encontro, no qual se envolveu em polêmica com Patrícia Poeta.
Manoel Soares deixou a Rede Globo nesta sexta (30)
Manoel Soares deixou a Rede Globo nesta sexta (30) Crédito: Ju Coutinho/Globo
"Estou saindo da TV Globo, que me permitiu chegar a milhares de casas, contar milhares de histórias", disse Manoel em vídeo no Instagram. "Durante a pandemia, fazer reportagens que ajudaram muitas pessoas".
O apresentador disse não ter ressentimentos à Globo ou aos colegas: "não estou triste, não estou magoado. Tenho muitos amigos dentro da TV Globo". Ele ainda deu boas-vindas aos novos amigos que chegam: "bem-vindos à minha vida".
Uma semana antes do desligamento, Manoel conversou com a Folha de S. Paulo e disse que não havia qualquer tipo de mal-estar nos bastidores do Encontro. Ele também avisou que sairia de férias e que já tinha planos de pautas no retorno às atividades.

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