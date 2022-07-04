Patrícia Poeta recebe críticas por falta de carisma e por Manoel Soares apagado

Patrícia Poeta Crédito: Mauricio Fidalgo/Globo

A apresentadora Patrícia Poeta, 45, recebeu algumas críticas pela apresentação do primeiro Encontro que leva o seu nome, na Globo. Além de ter tido seu carisma - ou a falta dele - comentado, também foi acusada de escantear Manoel Soares, 43.

"Gente, a Globo passou a semana passada toda anunciando que o Encontro seria com dois apresentadores, e na hora da abertura só colocam o nome da Patrícia Poeta? O Manoel Soares é invisível?", escreveu uma.

"Eu já achava que o Encontro tinha uns problemas, mas o carisma da Fátima segurava o negócio. Agora com a Patrícia Poeta está muito chato. Ainda deixaram o Manoel de figuração", opinou outra seguidora.

De acordo com o diretor da TV Globo Amauri Soares, "atualmente a Globo vive o melhor ibope registrado nas manhãs nos últimos cinco anos". Então, por que mudar em time que está ganhando? Segundo ele, o motivo é a atenção diária às mudanças da sociedade.

"Vamos calibrando todos os dias às novas tendências, o que acontece na casa das pessoas, tudo o que possa impactar. Nosso negócio é criar uma conexão e uma sintonia com a sociedade. Afinal, são mais de 40 milhões de telespectadores na parte matutina", explica.

Gente a Globo passou a semana passada toda anunciando que o Encontro seria com dois apresentadores, e na hora da abertura só colocam o nome da Patrícia Poeta? O Manoel Soares é oq? Invisível? — Tô exausta, carai. (@atmaploid) July 4, 2022

Eu já achava que o #Encontro tinha uns problemas, mas o carisma da Fátima segurava o negócio. Agora com a Patrícia Poeta tá muito chato... ainda deixaram o Manoel de figuração. — Isa|Jurídico Euleta💄 (@gallissexual) July 4, 2022

Patrícia Poeta tem o carisma de uma tábua de passar ferro em roupa 🥴 — Biancé 🐝 (@biaahrodrigues) July 4, 2022

Acho a Patrícia Poeta muito forçada para ser natural, mas ela parece estar dando notícias em um jornal. Não consegui ver até o fim. — Marli Ledo Arcello (@LedoMarli) July 4, 2022

Casa da Patrícia e linda, melhor que esse #Encontro kkkkkk a melhor parte do programa foi a casa da Patrícia poeta 🤣🤣🤣🤣 — Manu 🤍 (@Manu1616_) July 4, 2022