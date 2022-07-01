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Rainha das manhãs

Fátima Bernardes recebe aplausos e homenagens em seu último dia no "Encontro"

Apresentadora deixa comando do programa após 10 anos; Patrícia Poeta assume
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Julho de 2022 às 11:49

Fátima Bernardes vai deixar o
Fátima Bernardes se despediu do "Encontro" nesta sexta-feira (1º) Crédito: João Miguel Júnior/Globo
A apresentadora Fátima Bernardes (59) foi recebida com aplausos de sua equipe e homenagens em seu último dia como apresentadora do programa "Encontro" (Rede Globo). Nesta sexta-feira (1º), artistas como Tony Ramos, Alexandra Richter e Ferrugem estiveram presentes.
A jornalista começou o programa fora do estúdio e então foi recebida com um corredor de aplausos de sua equipe e plateia. Ao chegar no centro do cenário do programa, a jornalista se emocionou. "Não queria chorar, porque hoje não é um dia triste", disse.
Ao longo do mês de junho, em que o programa completou 10 anos no ar, diversos artistas passaram pelo palco do "Encontro" e Fátima recebeu surpresas e relembrou programas anteriores. O anúncio da saída da apresentadora foi feito em meados de abril.

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"Ainda bem que eu coloquei um rímel a prova d'água", brincou ainda a apresentadora em meio às homenagens. "Eu me divirto com os memes, eu gosto. Na hora podemos pensar até que pagamos mico, mas depois é tão bom", completou.
Patrícia Poeta (45) vai assumir o "Encontro" a partir de segunda-feira (4), no lugar de Fátima Bernardes, que passará a comandar o talent show "The Voice Brasil". "Feliz com o novo desafio", comentou Patrícia nas redes sociais, que estará acompanhada por Manoel Soares no programa.

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