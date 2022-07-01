Fátima Bernardes recebe aplausos e homenagens em seu último dia no "Encontro"

Fátima Bernardes se despediu do "Encontro" nesta sexta-feira (1º) Crédito: João Miguel Júnior/Globo

A apresentadora Fátima Bernardes (59) foi recebida com aplausos de sua equipe e homenagens em seu último dia como apresentadora do programa "Encontro" (Rede Globo). Nesta sexta-feira (1º), artistas como Tony Ramos, Alexandra Richter e Ferrugem estiveram presentes.

A jornalista começou o programa fora do estúdio e então foi recebida com um corredor de aplausos de sua equipe e plateia. Ao chegar no centro do cenário do programa, a jornalista se emocionou. "Não queria chorar, porque hoje não é um dia triste", disse.

Ao longo do mês de junho, em que o programa completou 10 anos no ar, diversos artistas passaram pelo palco do "Encontro" e Fátima recebeu surpresas e relembrou programas anteriores. O anúncio da saída da apresentadora foi feito em meados de abril.

"Ainda bem que eu coloquei um rímel a prova d'água", brincou ainda a apresentadora em meio às homenagens. "Eu me divirto com os memes, eu gosto. Na hora podemos pensar até que pagamos mico, mas depois é tão bom", completou.

OBRIGADO, FÁTIMA! Hoje é o último dia da apresentadora no programa. Vem comigo assistir esse #Encontro cheio de emoção 💘 pic.twitter.com/F0Ue0G9Azf — TV Globo 🪂 (@tvglobo) July 1, 2022