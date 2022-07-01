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Racismo

Filha de novelista da Globo revela caso de racismo no Rio; veja vídeo

Maiara, filha da novelista Renata Dias Gomes, publicou um vídeo redes sociais da mãe para revelar um caso de racismo sofrido nesta quarta-feira (29)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Julho de 2022 às 08:22

Maiara, filha da novelista Renata Dias Gomes, publicou um vídeo redes sociais da mãe para revelar um caso de racismo
Maiara, filha da novelista Renata Dias Gomes, publicou um vídeo redes sociais da mãe para revelar um caso de racismo Crédito: Reprodução/Instagram/@renatadiasgomes
Maiara Dias Gomes, filha da novelista Renata Dias Gomes, foi às redes sociais da mãe revelar um caso de racismo sofrido por ela no Rio de Janeiro. Através de um vídeo publicado na conta do Instagram da mãe, a jovem contou o caso de preconceito com detalhes, nesta quarta-feira (29).
“Eu tenho a chave da porta do meu namorado. Duas senhoras apareceram atrás de mim e não me deixaram subir. Até o momento em que elas falavam que o prédio tinha sido assaltado e que eu era até ‘bonitinha’. Eu mostrei a chave do apartamento, mesmo assim elas iriam subir comigo, mas apareceu o carteiro e subi sozinha”, disse a jovem de 18 anos.
Ainda no vídeo, Maiara contou que uma das senhoras já sabia quem ela era: “Meu namorado desceu para falar com elas. Uma das senhorinhas já me conhecia, já tinha me cumprimentado. Deu um estalo em mim de gravar, e foi um show de horrores. A gente não imaginava que seria tão absurdo como foi. Elas disseram que o prédio tinha sido assaltado por duas moças ‘escuras’. Falaram: ‘Eu tenho amigas de cor’. E me ameaçaram: ‘Você vai conhecer nossa amiga advogada, morena… não, negra, três graduações, vai sair deputada na Baixada'”, ressaltou.
No twitter, a premiada novelista do Emmy Internacional por "Império", Renata Dias Gomes, escreveu sobre o episódio da filha. “Maiara, minha filha, foi barrada no prédio do namorado por duas senhoras que justificaram que precisavam tomar cuidado porque o prédio já havia sido assaltado por duas moças escuras (palavras delas)”, pontuou.
A neta de Janete Clair e Dias Gomes, dois grandes dramaturgos da TV, finalizou dizendo que está buscando os procedimentos legais para ajudar a filha. “Estamos juntando os caquinhos. Ela está acompanhada e medicada e estamos buscando orientação para fazer a denúncia formal na delegacia de crimes raciais”, revelou.

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