Fernanda Souza fala sobre autoconhecimento e namoro com amiga de infância

Após assumir namoro com amiga de infância, Fernanda Souza fala sobre como foi descobrir esse amor Crédito: Reprodução/ Instagram@fernandasouzaoficial

Em abril deste ano, Fernanda Souza assumiu seu namoro com Eduarda Porto, sua amiga de infância. O anúncio foi feito em seu perfil no Instagram, mas desde então ela tem mantido o relacionamento mais privado, sem muitas publicações nas redes sociais.

Para a revista "Harper's Bazaar Brasil", a atriz contou como foi a descoberta desse amor, que aconteceu depois de uma longa jornada de autoconhecimento.

"Foi por causa do autoconhecimento que entendi o quanto falar sobre esse assunto me faz bem, iluminou completamente a minha relação com minha família, e até me ajudou a acolher a descoberta de um novo amor. O tempo investido em olhar pra dentro traz transformações amorosas e potentes. Quando você se conhece e se ama, você banca quem você é", revelou.

Fernanda conta que essa busca começou em 2019, antes da pandemia, e a ajudou a compreender diversos pontos em sua vida.

"Desde o meu período sabático, em 2019, fui, naturalmente, entrando em uma jornada de autoconhecimento - ferramenta mais potente na hora de você cuidar da sua saúde mental. Estudar me faz compreender que o que aprendo sobre mim, me ajuda muito a entender como agir em relação à cada coisa, em todas as esferas da minha vida", disse.

No dia a dia, a atriz usa algumas ferramentas para continuar explorando seu interior. Ela conta que os exercícios para mente começam logo pela manhã: "Vou treinando todos os dias o meu foco, esse processo de aquietar e silenciar a mente. Mas também permito que ela fale comigo porque nesses primeiros minutos tenho muitas ideias – desde coisas do dia a dia até insights de projetos, que anoto pelo telefone ou em um caderninho".

ESPIRITUALIDADE

Fernanda Souza também escuta solfejos "com uma frequência vibracional que trabalha a minha pineal" – uma glândula do nosso cérebro também conhecido como nosso terceiro olho, importante para a conexão espiritual.

Pouco mais de três anos do início deste processo, ela se sente pronta para voltar aos programas de TV: "Trabalhei durante muito tempo para conquistar o que precisava, o que queria dar à minha família… Chegou determinado momento em que quis trabalhar em mim. Quando senti que já estava mais à vontade para voltar para o entretenimento, aceitei a proposta da Netflix para apresentar o 'Iron Chef Brasil'".

"Um dos motivos que me fez participar é que poderia provar todos os pratos", brincou sobre o reality gastronômico da plataforma de streaming, que ainda não tem data de lançamento confirmada.