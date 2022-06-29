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Amor

Fernanda Souza fala sobre autoconhecimento e namoro com amiga de infância

Atriz assumiu o relacionamento com Eduarda Porto em abril deste ano, mas mantém relação mais privada:  "Transformações amorosas"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 18:30

Após assumir namoro com amiga de infância, Fernanda Souza fala sobre como foi descobrir esse amor
Após assumir namoro com amiga de infância, Fernanda Souza fala sobre como foi descobrir esse amor Crédito: Reprodução/ Instagram@fernandasouzaoficial
Em abril deste ano, Fernanda Souza assumiu seu namoro com Eduarda Porto, sua amiga de infância. O anúncio foi feito em seu perfil no Instagram, mas desde então ela tem mantido o relacionamento mais privado, sem muitas publicações nas redes sociais.
Para a revista "Harper's Bazaar Brasil", a atriz contou como foi a descoberta desse amor, que aconteceu depois de uma longa jornada de autoconhecimento.
"Foi por causa do autoconhecimento que entendi o quanto falar sobre esse assunto me faz bem, iluminou completamente a minha relação com minha família, e até me ajudou a acolher a descoberta de um novo amor. O tempo investido em olhar pra dentro traz transformações amorosas e potentes. Quando você se conhece e se ama, você banca quem você é", revelou.
Fernanda conta que essa busca começou em 2019, antes da pandemia, e a ajudou a compreender diversos pontos em sua vida.
"Desde o meu período sabático, em 2019, fui, naturalmente, entrando em uma jornada de autoconhecimento - ferramenta mais potente na hora de você cuidar da sua saúde mental. Estudar me faz compreender que o que aprendo sobre mim, me ajuda muito a entender como agir em relação à cada coisa, em todas as esferas da minha vida", disse.

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No dia a dia, a atriz usa algumas ferramentas para continuar explorando seu interior. Ela conta que os exercícios para mente começam logo pela manhã: "Vou treinando todos os dias o meu foco, esse processo de aquietar e silenciar a mente. Mas também permito que ela fale comigo porque nesses primeiros minutos tenho muitas ideias – desde coisas do dia a dia até insights de projetos, que anoto pelo telefone ou em um caderninho".

ESPIRITUALIDADE

Fernanda Souza também escuta solfejos "com uma frequência vibracional que trabalha a minha pineal" – uma glândula do nosso cérebro também conhecido como nosso terceiro olho, importante para a conexão espiritual.
Pouco mais de três anos do início deste processo, ela se sente pronta para voltar aos programas de TV: "Trabalhei durante muito tempo para conquistar o que precisava, o que queria dar à minha família… Chegou determinado momento em que quis trabalhar em mim. Quando senti que já estava mais à vontade para voltar para o entretenimento, aceitei a proposta da Netflix para apresentar o 'Iron Chef Brasil'".
"Um dos motivos que me fez participar é que poderia provar todos os pratos", brincou sobre o reality gastronômico da plataforma de streaming, que ainda não tem data de lançamento confirmada.
Fernanda Souza tem dias intensos, repleto de reuniões, treinos e horários de estudo, e chega em sua casa por volta das 19h - que é o momento para relaxar, lendo um livro ou assistindo algo na televisão. A atriz conta que também aproveita para alongar, mas nem sempre sozinha. "Quando meu dia seguinte está menos cheio, vou dormir na casa da Duda", comentou.

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