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Amor no ar

Fernanda Souza apresenta namorada para seguidores: 'Amor é amor'

Atriz publicou foto com Eduarda nas redes sociais e fez declaração romântica
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 09:11

Fernanda Souza e a namorada Eduarda
Fernanda Souza e a namorada Eduarda Crédito: Reprodução/Instagram/fernandasouzaoficial
Fernanda Souza apresentou, pela primeira vez, a namorada ao público na noite dessa sexta-feira (22). Em declaração no Instagram, a atriz escreveu: "Amor é amor".
Na foto, as duas se olham apaixonadas e usam casacos em tons de amarelo. "Se conhecer e acolher cada descoberta sobre si é um processo enriquecedor e transformador. É ser quem se é. É viver o que se quer. Somos muito gratas por termos nos encontrado nesse caminho lindo que se revelou pra nós...", escreveu Fernanda.
A namorada da atriz se chama Eduarda e não tem perfil público no Instagram. Mas o apresentador Bruno de Luca parece conhecer o par romântico de Fernanda. "Estou muito feliz e orgulhoso da atitude de vocês, e mais feliz ainda em ever duas das minhas melhores amigas namorando! Zerei a vida kkkkkkk", escreveu em comentário da foto.
A humorista Tatá Werneck também elogiou o casal: "Estou feliz demais com vocês juntas!" E outras famosas como Sandy, Luisa Sonza, Ana Clara, Fernanda Gentil, Mariana Rios, Brunna Gonçalves e Preta Gil deixaram seus recados de apoio às duas.
"Que lindas!! Viva ao amor", escreveu a ex-BBB Brunna. "Vim correndo porque ouvi uma explosão de amor! Feliz demais de ver vocês felizes, amando e sendo amadas! Estamos jogando mais amor daqui", comentou a jornalista Fernanda Gentil.
Este é o primeiro relacionamento público da atriz desde que se divorciou de Thiaguinho, após oito anos de casamento, em 2019. Ela parabenizou o ex-marido após o cantor assumir namoro com a ex-BBB Carol Peixinho.

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