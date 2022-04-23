Fernanda Souza apresenta namorada para seguidores: 'Amor é amor'

Fernanda Souza e a namorada Eduarda Crédito: Reprodução/Instagram/fernandasouzaoficial

Fernanda Souza apresentou, pela primeira vez, a namorada ao público na noite dessa sexta-feira (22). Em declaração no Instagram, a atriz escreveu: "Amor é amor".

Na foto, as duas se olham apaixonadas e usam casacos em tons de amarelo. "Se conhecer e acolher cada descoberta sobre si é um processo enriquecedor e transformador. É ser quem se é. É viver o que se quer. Somos muito gratas por termos nos encontrado nesse caminho lindo que se revelou pra nós...", escreveu Fernanda.

A namorada da atriz se chama Eduarda e não tem perfil público no Instagram. Mas o apresentador Bruno de Luca parece conhecer o par romântico de Fernanda. "Estou muito feliz e orgulhoso da atitude de vocês, e mais feliz ainda em ever duas das minhas melhores amigas namorando! Zerei a vida kkkkkkk", escreveu em comentário da foto.

A humorista Tatá Werneck também elogiou o casal: "Estou feliz demais com vocês juntas!" E outras famosas como Sandy, Luisa Sonza, Ana Clara, Fernanda Gentil, Mariana Rios, Brunna Gonçalves e Preta Gil deixaram seus recados de apoio às duas.

"Que lindas!! Viva ao amor", escreveu a ex-BBB Brunna. "Vim correndo porque ouvi uma explosão de amor! Feliz demais de ver vocês felizes, amando e sendo amadas! Estamos jogando mais amor daqui", comentou a jornalista Fernanda Gentil.