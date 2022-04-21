Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • 'Ryca vírus ainda não me picou', diz Jessi ao rebater comentários sobre suas roupas
Pós-BBB

'Ryca vírus ainda não me picou', diz Jessi ao rebater comentários sobre suas roupas

A ex-BBB Jessilane se pronunciou no Twitter na tarde desta quinta (21) para rebater os comentários que vem recebendo sobre as roupas que usa.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 19:57

Jessilane
Jessilane  rebateu os comentários que vem recebendo sobre as roupas que usa Crédito: João Cotta/Globo
A ex-BBB Jessilane se pronunciou no Twitter na tarde desta quinta (21) para rebater os comentários que vem recebendo sobre as roupas que usa.
"Tá todo mundo comentando dos meus looks, mas oxe gente o ryca vírus ainda não me picou, é isso que pobre usa e é feliz assim", afirmou a professora de biologia em um tuíte. "Meu jeitinho que vocês já conhecem, todo um conceito Jessi de ser!"
Mesmo assim, os comentários se dividiram sobre as roupas da ex-BBB. "Dá licença? Bom gosto nada tem a ver com dinheiro. Pelo amor de Deus, estar na TV para milhares de pessoas não é estar dentro de casa, ou no dia a dia", escreveu uma internauta. "Estilo é uma coisa muito particular e as pessoas deveriam se preocupar apenas com o seu", defendeu outro.
Outros pediram que marcas como a Ginger, de Marina Ruy Barbosa, e Melissa enviem produtos para a professora.
Eliminada com 63,63% dos votos, Jessi disse que ainda não pretende voltar à sala de aula. "Nesses primeiros meses, eu quero aproveitar outras experiências que o programa vai me trazer daqui para frente", afirmou.

Veja Também

Grazi Massafera relembra sabotagem antes de desfile na Sapucaí

Boninho surpreende e entra na casa do BBB para dinâmica

'Psicóloga pra quê? Tenho a Eliene, minha manicure', diz Zeca Pagodinho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados