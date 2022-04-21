Grazi Massafera relembra sabotagem antes de desfile na Sapucaí

Grazi Massafera descobriu quem fez essa ameaça em seus sapatos, Crédito: Instagram/massafera

Grazi Massafera revelou durante o programa Saia Justa, com Sabrina Sato, Luana Xavier e Larissa Luz, que sofreu sabotagem antes de desfile de Carnaval na Marquês de Sapucaí.

Em 2007, quando estreou como rainha de bateria da Grande Rio, a atriz caiu durante apresentação. Ela detalha para as apresentadoras que o problema foi que a sandália não estava totalmente cortada. Deixaram a fita que prendia o sapato em seu pé na iminência de estourar, para que a tira soltasse quando ela estivesse dançando.

"A maldade foi além. Foi passado um estilete nas duas [fitinhas que prendem a sandália] e foi deixado a ponto de arrebentar", afirmou. "Já tinham me falado que eu precisava tomar cuidado porque no Carnaval tem muita gente traiçoeira."

Ela conta que na época não levou o conselho a sério porque já veio do ramo de concursos de beleza, onde a sabotagem é muito comum. "Eu nunca tinha passado por isso porque eu sempre cuidei."