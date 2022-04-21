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Grazi Massafera relembra sabotagem antes de desfile na Sapucaí

Em 2007, quando estreou como rainha de bateria da Grande Rio, a atriz caiu durante apresentação. Ela detalhou que o problema foi que a sandália não estava totalmente cortada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 18:28

Grazi Massafera
Grazi Massafera descobriu quem fez essa ameaça em seus sapatos, Crédito: Instagram/massafera
Grazi Massafera revelou durante o programa Saia Justa, com Sabrina Sato, Luana Xavier e Larissa Luz, que sofreu sabotagem antes de desfile de Carnaval na Marquês de Sapucaí.
Em 2007, quando estreou como rainha de bateria da Grande Rio, a atriz caiu durante apresentação. Ela detalha para as apresentadoras que o problema foi que a sandália não estava totalmente cortada. Deixaram a fita que prendia o sapato em seu pé na iminência de estourar, para que a tira soltasse quando ela estivesse dançando.
"A maldade foi além. Foi passado um estilete nas duas [fitinhas que prendem a sandália] e foi deixado a ponto de arrebentar", afirmou. "Já tinham me falado que eu precisava tomar cuidado porque no Carnaval tem muita gente traiçoeira."
Ela conta que na época não levou o conselho a sério porque já veio do ramo de concursos de beleza, onde a sabotagem é muito comum. "Eu nunca tinha passado por isso porque eu sempre cuidei."
A atriz conta que descobriu quem fez essa ameaça em seus sapatos, mas que já perdoou a pessoa e não pretende revelar quem é. Além de ser um episódio que ficou no passado, ela afirma que conseguiu uma boa projeção após o ocorrido. "Eu catei restinho de fantasia dos outros e fui amarrando na minha perna para segurar até o final."

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