Sasha Meneghel leva golpe milionário de "sheik" das criptomoedas

Sasha Meneghel e o marido, João Figueiredo, levaram um golpe de um empresário em São Paulo Crédito: Reprodução/ Instagram @sashameneghel

Sasha Meneghel (23), e o marido, o cantor gospel João Figueiredo (23), entraram na lista de pessoas que caíram no golpe das criptomoedas. O casal levou um prejuízo de R$ 1,2 milhão ao investir em uma empresa chamada "Rental Coins", de Francisley Valdevino da Silva, em Curitiba/PR.

O empresário alugava criptomoedas para investidores e prometia pagar juros de 0,5% a 5% ao mês. Ele também garantia a devolução dos ativos do cliente ao final de um ano de contrato.

Sasha e João conheceram Francisley durante um culto de uma igreja evangélica em São Paulo. Segundo o jornal "O Globo", além do casal, outros pastores e fiéis também foram vítimas do "sheik" das criptomoedas.

O empresário é suspeito de crime contra o sistema financeiro nacional e está na mira da polícia federal.