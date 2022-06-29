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Sasha Meneghel leva golpe milionário de "sheik" das criptomoedas

Filha de Xuxa e marido, João Figueiredo, perdem R$ 1,2 milhão para empresário. Eles conheceram o negociador durante um culto de uma igreja evangélica em São Paulo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 18:45

Sasha Meneghel e o marido, João Figueiredo, levaram um golpe de um empresário em São Paulo
Sasha Meneghel e o marido, João Figueiredo, levaram um golpe de um empresário em São Paulo Crédito: Reprodução/ Instagram @sashameneghel
Sasha Meneghel (23), e o marido, o cantor gospel João Figueiredo (23), entraram na lista de pessoas que caíram no golpe das criptomoedas. O casal levou um prejuízo de R$ 1,2 milhão ao investir em uma empresa chamada "Rental Coins", de Francisley Valdevino da Silva, em Curitiba/PR.
O empresário alugava criptomoedas para investidores e prometia pagar juros de 0,5% a 5% ao mês. Ele também garantia a devolução dos ativos do cliente ao final de um ano de contrato.
Sasha e João conheceram Francisley durante um culto de uma igreja evangélica em São Paulo. Segundo o jornal "O Globo", além do casal, outros pastores e fiéis também foram vítimas do "sheik" das criptomoedas.
O empresário é suspeito de crime contra o sistema financeiro nacional e está na mira da polícia federal.
O investimento inicial da filha de Xuxa e o marido e João foi de R$ 50 mil, porém, o casal assinou mais dois contratos que ultrapassaram o valor de R$ 1 milhão. Em abril, os dois abriram um processo na Justiça de Curitiba/PR contra Francisley por danos morais e materiais.

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