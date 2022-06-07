Xuxa processa inquilino que não paga aluguel há mais de um ano

xuxa menegheloficial Crédito: Blad Meneghel/Reprodução/Instagram @xuxamenegheloficial

Xuxa Meneghel, 59, deu entrada na Justiça para processar seu inquilino, que não paga o aluguel de seu imóvel desde maio de 2021. Segundo processo no Tribunal, a dívida do aluguel do apartamento de frente para o mar na Praia de São Conrado, zona oeste do Rio de Janeiro, já chega a R$ 97,4 mil.

O inquilino tinha contrato com a apresentadora desde 2014 pelo aluguel do imóvel. De acordo com a ação, ele deixou de pagar o aluguel de R$ 11 mil mensais, além de condomínio, IPTU e demais encargos.

A apresentadora e o inquilino chegaram a fazer um acordo, porém a defesa de Xuxa alegou que a outra parte não teria honrado os compromissos, deixando de pagar os aluguéis de janeiro, fevereiro, e abril deste ano.

Segundo ao F5, no requerimento, a apresentadora deixa claro não ter interesse em uma audiência de reconciliação, tendo em vista que as demais alternativas não tiveram sucesso. Na ação, Xuxa solicita o despejo do inquilino, em razão do não pagamento, a cobrança dos valores e a rescisão do contrato.