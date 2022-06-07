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Xuxa processa inquilino que não paga aluguel há mais de um ano

O imóvel alugado fica na Praia de São Conrado, no Rio de Janeiro. Dívida já ultrapassa R$ 97,4 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 14:20

xuxa menegheloficial
xuxa menegheloficial Crédito: Blad Meneghel/Reprodução/Instagram @xuxamenegheloficial
Xuxa Meneghel, 59, deu entrada na Justiça para processar seu inquilino, que não paga o aluguel de seu imóvel desde maio de 2021. Segundo processo no Tribunal, a dívida do aluguel do apartamento de frente para o mar na Praia de São Conrado, zona oeste do Rio de Janeiro, já chega a R$ 97,4 mil. 
O inquilino tinha contrato com a apresentadora desde 2014 pelo aluguel do imóvel. De acordo com a ação, ele deixou de pagar o aluguel de R$ 11 mil mensais, além de condomínio, IPTU e demais encargos.
A apresentadora e o inquilino chegaram a fazer um acordo, porém a defesa de Xuxa alegou que a outra parte não teria honrado os compromissos, deixando de pagar os aluguéis de janeiro, fevereiro, e abril deste ano.
Segundo ao F5, no requerimento, a apresentadora deixa claro não ter interesse em uma audiência de reconciliação, tendo em vista que as demais alternativas não tiveram sucesso. Na ação, Xuxa solicita o despejo do inquilino, em razão do não pagamento, a cobrança dos valores e a rescisão do contrato.
Assim, os advogados da artista estipularam o valor da causa em R$ 227.563,53, equivalente à soma de doze vezes o valor do último aluguel, que foi de R$ 11.580,81, somado ao valor integral da cobrança sem os custos dos processos.

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