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Folha de São Paulo

Xuxa diz que relação com Sasha segue a mesma após casamento da filha

Apresentadora foi com o cachorrinho à SPFW para ver a filha desfilando
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 19:11

Xuxa na SPFW
Xuxa na SPFW Crédito: Futura Press/Folhapress
A apresentadora Xuxa, 58, chegou à São Paulo Fashion Week meia hora antes da entrada da filha Sasha Meneguel na passarela da grife Misci, nesta sexta-feira (19). Ela carregava seu cachorrinho de estimação.
Simpática com os fãs que gritavam seu nome, a rainha dos baixinhos cumprimentava a todos no caminho ao backstage. "Xuxa, rainha dos baixinhos", gritou uma fã.
Questionada sobre a expectativa para o desfile da filha, ela respondeu em tom de brincadeira: "Não faz essa pergunta não. A expectativa é ótima, sempre a melhor."
Xuxa disse que sua relação com Sasha não mudou depois que ela se casou com o cantor João Figueiredo. "Eu só quero ver ela feliz. Eu estou vendo ela feliz. É uma relação de muita felicidade, tanto dela quanto a minha."
Sobre os ataques que vem sofrendo da apresentadora Mara Maravilha, Xuxa não quis comentar. "Tem que perguntar a ela", disse.

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